Başbakan Yardımcısı Canikli: ABD, bu haini bize teslim etmek zorunda!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ABD'nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye teslim etmek zorunda olduğunu belirterek, "ABD bu haini bize teslim edecek, etmek zorunda. Dost ve müttefikimiz olarak etmek zorunda. Dostlarımızdan, müttefiklerimizden maalesef beklediğimiz, istediğimiz destekleri de göremedik” dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ordu kent merkezindeki Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katıldı. İstanbul'daki mitingin izlendiği alanda kalabalığa hitap eden Nurettin Canikli, darbecilere direnerek şehit düşenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Türkiye’nin müttefiklerinden ve Avrupalı dostlarından yardım görmediklerini de belirten Nurettin Canikli şunları söyledi:

“O kahraman şehitlerimizin sayesinde bugün biz bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Yine hiç kimsenin kuşkusu olmasın, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Bütün hainleri yargılayacağız. Bu hainlerin tamamını kazıyacağız. Sadece buradakileri değil Pensilvanya’dakini de getirteceğiz. Gelecek, bu millete yaptığının hesabını burada verecek. Hiç kimse o haini korumaya kalkışmasın, her şey ortada, açık. Delil mi istiyorsunuz? Hani diyorlar ya ‘deliliniz var mı?’ diye. Delil burada, bütün meydanlarda, Türk milleti, Türk milletinin her ferdi delil. Bundan daha büyük delil var mı? ABD, bu haini bize teslim edecek, etmek zorunda. Dost ve müttefikimiz olarak etmek zorunda. Geçmişte ne zaman bu ülke sıkıntıya düşse biz Avrupalı dostlarımızdan, dost bildiklerimizden yardım görmedik, şimdide görmedik.”

“Şimdi hainleri korumaya çalışıyorlar”

Darbe girişiminden sonra başlayan açığa alma ve tutuklamaların Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmesine de sert tepki gösteren Nurettin Canikli, bunların arkasında duranlarında açığa çıkarılıp hesabının sorulacağını söyledi. Canikli, "Avrupalılar diyorlar ki; ‘lütfen sakin olun. Onları memuriyetten atarken, tutarken biraz dikkatli davranın’. Ne diyorsunuz Allah aşkına. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken neredeydin, o zaman sesin çıkmadı. 240 tane şehit toprağa düşerken bir itirazını duymadık senin. Bu milletin evlatlarının üzerine tanklarla, toplarla ateş edilirken senin hiç sesini duymadık, neredeydin? Şimdi tutmuş hainleri korumaya çalışıyorlar. İnşallah, bu hainlere bu ülkeler destek vermemiştir. Temennimiz bu. Her şey açığa çıkacaktır, hiçbir şey gizli kalmaz. Arkasında, önünde kim var bu hainlerin? Kim destek verdi? Kim yetiştirdi, bugünlere getirdi piyasaya sürdü, hepsini öğreneceğiz” diye konuştu.

“Çok ciddi işaretler var”

Nurettin Canikli, hainlede destek verenlerin de ortaya çıkarılacağını belirterek, "Destek veren devletlere sesleniyorum. Özür dileyin ve bir daha da destek vermeyin. Elbette bu hainlerin arkasında duran kim varsa onlarla da gereken yapılacak hiç kuşkusuz. Bu konuda çok ciddi işaretler, emareler var. O’nu da söyleyelim, çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Her şey açığa kavuştuktan sonra bu konuları da konuşacağız, öyle yok. Bu millet çok büyük bedel ödedi, onun elbette hesabını verecek. Hainler doğrudan verecek, destek verenlerde bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Kim destek vermişse hesabını verecek kardeşim, öyle yağma yok” dedi.