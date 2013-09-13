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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç İnternet Medyası Derneği üyeleri ile buluştu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İMD üyeleri ile bir araya geldi. Arınç, toplantıda internet medyası çalışanları için sarı basın kartı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi

13 Eylül 2013 18:27

İnternet Medyası Derneği'nin (İMD) düzenlediği İnternet Medyası Buluşmaları ikinci toplantısına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı.

İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve derneğin üyeleri Serkan Kalemciler, İbrahim Erdoğan, Ekrem Cengiz Teymur, Fügen Toksü, Ahmet Yeşiltepe, Engin Sağ ve Gülin Çelikler'in sorularını cevaplandıran Arınç, internet medyasının çalışmalarını dinledi ve sorularını cevaplandırdı.

Toplantıda internet haberciliğinin günümüzdeki önemi ve artık bunun yasaya tabi olmasının gerekliliği konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen Gezi eylemleri sürecinde olayların yansıtılmasında anlık yayın yapan internet haberciliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığı belirtildi.

Arınç, internet medyası çalışanlarına da basın kartı verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin hazırlandığını ve çalışmaların tamamlanması halinde yasalaşacağını ifade etti.

İnternet Medyası Buluşmaları ilk toplantısında AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'yu konuk etmişti.

 

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