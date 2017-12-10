Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yakında önemli bir KHK çıkacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Komisyon kararları ve KHK ile ilgili açıklamada bulundu. Bozdağ, "Önümüzde çıkacak önemli bir KHK var, inşallah yakında yayınlanacak. Fakat içeriği ile ilgili bilgi vermeyi doğru bulmuyorum. OHAL komisyonu önümüzdeki hafta bazı kararlarını açıklayabilir" dedi.

OHAL Komisyonu'nun karar aşamasına geldiğini ifade eden Bozdağ, "Komisyon karar aşamasında, bazı dosyaların raporları tamamlandı, Komisyon kararlarını tek tek açıklamayacak, ilgili kişilere göndereceğini, büyük ihtimal haftaya veya bir sonraki hafta açıklanacak. OHAL Komisyonu, araştırması biten dosyaları öncelikli olarak değerlendirdi" açıklamasında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin olarak da değerlendirmede bulunan Bozdağ, "Yalnız kalsa dahi Türkiye'nin görüşü değişmeyecek" ifadesini kullandı.

Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bundan sonra zikzak çizmeden, net ve açık politikaların sahibi olmaya ve bunu savunmaya Türkiye devam edecektir. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir."

CHP'li, İlgezdi'nin görevden alınması

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması hakkında konuşan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi Kılıçdaroğlu, yargıçları suçluyor, sayın Cumhurbaşkanı'nı suçluyor, hükümeti suçluyor, CHP'li bir belediyenin yolsuzluğu ortaya çıkınca herkesi suçluyor. Fakat Rıza Sarraf veya FETÖ olaylarında kendileri adına yargıçlığa soyunuyor. İşin doğrusu yargının kendi insiyatifi doğrultusunda işleyişini tamamlamasıdır."

İslam ülkelerindeki Kudüs tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti seçme kararına ilişkin olarak da düşüncelerini dile getiren Bozdağ, "Eğer İslam ülkelerinde bir birlik bir beraberlik olsa Trump bırakın bu kararı almayı, bu kararı aklından bile geçiremezdi. Ama verilen tepkilere bakıyoruz. Sırf neden tepki vermediniz denmesin diye bir tepki veren var biraz daha sert tondan tepki veren oluyor" diyerek tam anlamıyla birlik sağlanamadığını belirtti.

Bozdağ sözlerine şunları ekledi:

"Ama Müslüman ülkeler burada ortak bir tavır koyma eksikliği var. Ayın 13'ünde sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İstanbul'da bir zirve yapılacak. Buradan ortak bir duruş, bir tavır ortaya çıkacaktır."