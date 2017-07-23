Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İslam ülkeleri, İsrail'in haksız tutumuna karşı birlik olmalı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Müslümanlar ve İslam ülkelerinin kahir ekseriyetinin İsrail'in bu saygısızlığına, saldırganlığına sessiz kalması da asla kabul edilemez. İslam ülkeleri, İsrail Hükümeti'nin bu haksız, saygısız, hukuksuz, din ve vicdan hürriyetini yok eden tutumuna karşı birlik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Bozdağ "Dine, dini değerlere ve dinin gereklerini yerine getirmek isteyenlere saldırmak, hukuk devletinin ve insan haklarının reddidir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Hükümeti'nin Kudüs'te Harem-i Şerif'te Müslümanların ibadetlerine engel olmasının, din ve vicdan hürriyetinin, insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

"İsrail Hükümeti'nin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı, Müslümanlara uyguladığı şiddeti, din ve vicdan hürriyetini ihlalini kınıyorum." ifadelerini kullanan Bozdağ, Harem-i Şerif'in, sadece Filistinliler veya Arapların değil, bütün Müslümanların ortak ve kutsal mabedi olduğuna işaret etti.

Kudüs'teki Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygı duymanın ve hukuki statüsünü korumanın İsrail Devleti'nin yükümlülüğü olduğunu belirten Bozdağ, İsrail Hükümeti'nin Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygı duymak ve hukuki statüsünü korumak yükümlülüğe uygun davranmak zorunda olduğunu bildirdi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dine, dini değerlere ve dinin gereklerini yerine getirmek isteyenlere saldırmak, hukuk devletinin ve insan haklarının reddidir. İsrail Hükümeti'nin başta Filistinliler olmak üzere bütün Müslümanlara getirdiği kısıtlamalar ve engeller asla kabul edilemez, hoş görülemez.

İsrail Hükümeti, Müslümanlara, İslam'ın ve Müslümanların kutsallarına ve kutsal mabedi Harem-i Şerif'e saygısızlıktan derhal vazgeçmelidir. Müslümanlar ve İslam ülkelerinin kahir ekseriyetinin İsrail'in bu saygısızlığına, saldırganlığına sessiz kalması da asla kabul edilemez. İslam ülkeleri, İsrail Hükümeti'nin bu haksız, saygısız, hukuksuz, din ve vicdan hürriyetini yok eden tutumuna karşı birlik olmalıdır.

Uluslarası toplum ve örgütler, İsrail Hükümeti'nin bu saygısız ve saldırgan tutumuna ve yükümlülüklerini çiğnemesine 'dur' demelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Hükümeti, İsrail Hükümeti'ne bu haksız ve hukuksuz uygulamaları ve saygısızlığı sonlandırmaya çağırmıştır."