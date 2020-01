Başbakan Yardımcısı: Belediyelere kayyım atamalarını KHK'yla değil, yasayla yapmayı planlıyorduk

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan belediyelere kayyım atanmasına olanak sağlayan kanun hükmünde kararnamene (KHK) yerine Meclis'ten yasa çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Kaynak, ''Milletin paralarının millete karşı kullanılmasından rahatsızdık. Biz bunu KHK'la değil, yasayla yapmayı planlıyorduk. Meclis'in gündemi yoğun olduğu için bu durum böyle gerçekleşti'' diye konuştu.

Genel Kurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bayram namazını Cerablus'a en yakın noktada olan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Merkez Camii'nde kıldı. İlçede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın açıklamasından satır başları:

Halep ve çevresinde 7 gün ateşkes

''Ateşkes anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Rusya ve ABD tarafından ateşkes sağlandı. DAEŞ ve El Nusra'ya operasyonlar devam edecek. Halep ve çevresi için 7 gün bu ateşkes sürecek. Büyük ihtimalle 1 günde daha uzayacak.Arazi şartları bize operasyonların genişiliğini belirleyecek.

''Kayyım atamaları KHK'larla yapılmayacaktı''

İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından KHK'larla bu durum gerçekleşti. Bu KHK bütün terör örgütlerine yöneliktir. Milletin paralarının nillete karşı kullanılmasından rahatsızdık. Biz bunu KHK'la değil, yasayla yapmayı planlıyorduk. Meclis'in gündemi yoğun olduğu için bu durum böyle gerçekleşti.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yapılan mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığınız mücadele son derece haklı bir mücadele. Burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi ülkelerine dönüp, huzur içinde yaşamaları için elimizden gelen desteği kendilerine gösteriyoruz. Burada meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Bunu tüm dünya alem biliyor. Bazıları görmezlikten, bilmezlikten geliyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Burada yaptığımız her adımın, her sayfasını, her cümlesini izah edebiliriz. İnsanlığa uygun, adalete uygun, hukuka uygun, tarihimize ve kültürümüze uygun alnımız ak, yüzümüz açık. Sizler de gerçekten bu konuda büyük fedakarlık gösteriyorsunuz. Bundan dolayı hepinizi en içten duygularımla, en samimi duygularımla kutluyorum. Hepinize kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. İnşallah bunu da en kısa sürede başaracaksınız. Dolayısıyla burada hem Türkiye tarafında hem Suriye tarafında yaşayan masum insanlarımız rahata, huzura ve güvenli bir ortamda hak ettikleri yaşantıya sahip olacaklar, kavuşacaklar. Bayramınız mübarek olsun."