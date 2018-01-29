Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (Zeytin Dalı Harekatı) Süre tayin etmemiz mümkün değildir

Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL,(DHA)

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca İstanbul\'da düzenlenen \"Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs\" toplantısının açılışına katıldı. Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan Bozdağ , \"Son terörist etkisiz hale getirilince, bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek\" dedi.

Bozdağ, \"Biz bölgedeki Kürtleri, Türkmenleri, Arapları ve diğer etnik unsurlar PYD, PKK VE YPG gibi terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için oradayız. Ve kurtaracağız Allah\'ın izniyle. Teröristlerin kökünü kazıyacağız ve o bölgeyi güvenli hale getireceğiz ve orada Kürt, Türkmen Arap ve diğer unsur kardeşlerimiz nasıl bir arada hür ve kardeşçe yaşadıysa bunda sonra da yaşamaya devam edecek. Sivillere TSK\'nın zarar vermesi düşünülemez. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir. Türkiye uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı için ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir\" diye konuştu.

\"HAREKATIN KISA BİTMESİNİ İSTEYENLERDEN BİZİM DE İSTEĞİMİZ VAR\"

\"Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir\" diyen Bozdağ, \"Fırat Kakanı Harekatı sırasında bölgede yaşayanlar vardı. Orada da aynı titizlik gösterildi. Tek bir sivilin burnu kanamaması için, harekat başarıyla neticelenmesi için uğraşıldı. Harekat daha kısa sürebilirdi. Ama sivillerin zarar görmemesi konusunda hassasiyetimizden dolayı uzadı. Bugün sivillerin hayatı konusunda hiçbir hassasiyeti olmayanlar Türkiye\'ye kalkmışlar ders vermeye kalkıyorlar. Halepçe\'de siviller katledilirken neredeydiler. Suriye\'de kimyasal silah kullanıldı. 800 bin sivil öldürülürken neredeydiniz beyefendiler. Irak\'ta 2003\'ten sonra 3 milyona yakın insan öldürülürken neredeydiler. Türkiye\'nin başlattığı \'Zeytin Dalı Herekatı\' ne kadar sürecek herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz; sınırlı, süreli olsun diyenlere de söylüyoruz. Zaten kapsamı belli. Afrin bölgesi sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilince bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek. Süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi Zeytin Dalı Harekatının başarıyla hedefe ulaşması belirleyecek. Hadiselerin hepsi süreyi etkileyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir\" diye konuştu.

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