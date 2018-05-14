Başbakan Yardımcısı: Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'un iş birliğiyle Topkapı'da bir otelde düzenlenen ‘Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı' sertifika törenine katıldı. Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Doğru habercilik yapan medya kuruluşları, toplumu aydınlatmak suretiyle yalan ve çarpıtmalarla dolu haberleri etkisiz kılarak demokrasiye katkı sunar. Basının vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olması, vatandaşın demokratik haklarının adeta güvencesidir" dedi.

Kursu tamamlayan gençlerin, gazetecilik alanında aldıkları eğitime uygun olarak istihdam edilmelerinin hedeflendiğini dile getiren Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Böylelikle medyamız daha nitelikli iş gücüne sahip olacak. Bu amaçla görev alanımda bulunan Basın İlan Kurumu'muz ve paydaş olan İŞKUR eliyle gençlerimizin yanında olduğumuzu, onları her zaman destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet olarak, Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olması için çalışıp çabalıyoruz. Bizim bu çabamızın medya alanını kapsamaması düşünülemez. Güçlü Türkiye'ye, güçlü medya yaraşır. Zira basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Doğru habercilik yapan medya kuruluşları, toplumu aydınlatmak suretiyle yalan ve çarpıtmalarla dolu haberleri etkisiz kılarak demokrasiye katkı sunar. Basının vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olması, vatandaşın demokratik haklarının adeta güvencesidir."

Başbakan Yardımcısı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her zaman doğru ve güvenilir bilgilere ulaşması bakımından mesleğini onuruyla, hakkıyla yerine getiren her basın mensubunu, karanlık algı operasyonlarına, çarpıtmalara karşı bir teminat olarak görüyoruz. Yalan ve çarpıtmalarına medyayı alet edenlerin milleti hedef aldığı propaganda silahını boşa çıkartmak, demokrasimizin güçlü kılınması için hayati önem taşımaktadır"

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, 16 Nisan 2017 tarihli referandumda milletin verdiği kararın bir neticesi olarak, Türkiye'de yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanacağını hatırlattı.

Bu sistem değişikliğinin milletin onayıyla Türkiye'yi eski sistemin ağırlıklarından kurtaracağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Eski Türkiye'nin medyası tarafından atılan manşetler, algı operasyonlarının akıbetini göstermesi bakımından manidardır. Millet atılan iftiralara, yalanlara, çarpıtmalara ve algı operasyonlarına göre değil, yüce gönlünde makes bulan eşsiz değerlere göre karar vermektedir. İşte bugün 24 Haziran seçimleri için 'Ya diktadan yana ya demokrasiden yana tavır koyacağız.' diyen ana muhalefet liderinin göremediği hakikat budur. Milletin gönlünde yer etmiş, girdiği her seçimde milletten büyük destek ve onay almış bir Cumhurbaşkanı hakkında 'diktadan' bahsetmek, bu milletin ferasetine meydan okumaktır. Millet kendi aklıyla dalga geçenlere gereken cevabı sandıkta verecek, algı operasyonlarına boyun eğmediğini bir kez daha gösterecektir."

Güçlü Türkiye ile baş edemeyeceklerini görenlerin, yalanla, iftirayla, kara propaganda ile netice alamayacaklarının aşikar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Güçlü Türkiye'nin, iftiralara ve yalanlara boyun eğmeyecek bir ülke olduğunu tüm dünya bilmelidir. Böylesine önemli bir değişimin gerçekleştiği dönemde, medyaya düşen sorumluluk büyüktür. Medyamız zihinleri bulandırmak, insanımıza hükmetmek isteyenlere karşı uyanık olduğu müddetçe, mesleği onuruyla yapan gazeteciler var olduğu sürece her türlü propaganda silahı boşa çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.