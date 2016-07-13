Başbakan Yardımcısı: Askerlerimizi İncirlik'ten çekeriz



Alman Ordusu'nun bir parlamento ordusu olduğunu hazırlatan SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Alman milletvekillerine üssü giriş yasağının devam etmesi halinde askerlerin geri çekilebileceğini söyledi.

Gabriel, "Mitteldeutsche Zeitung" gazetesinin bugün yer alan demecinde, "Parlamento mensupları askerleri ziyaret edemiyorsa birliklerin orada kalması söz konusu olamaz. Bu çok açık" ifadelerini kullandı.

Lammert: İncirlik'teki askerler hoş karşılanmıyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Meclis Başkanı Norbert Lammert de dün İncirlik'te bulunan Alman askerlerinin geri çekilmesinin seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı. Lammert şunları söylemişti: "Federal Meclis'in Alman askerlerinin yurtdışı misyonlarında görev almalarına prensip itibariyle görev yerinde kendilerine ihtiyaç duyulması ve hoş karşılanmaları durumunda izin verildiğini vurgulamak isterim. İncirlik'teki Alman askerleri orada hoş karşılanmadığından uzun süreyle orada kalmalarının söz konusu olamayacağının herkes farkında olmalı."

İncirlik'te terör örgütü IŞİD'le mücadele amacıyla kullanılan Alman Tornado keşif uçakları bulunuyor. Üste 240 Alman askeri görev yapıyor.

Merkel – Erdoğan görüşmesi de çözüm getirmedi

Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin savunma politikası uzmanları eylül ayında İncirlik'i ziyaret etmeyi planlıyor. NATO Zirvesi için Varşova'da bulunan Merkel ve Erdoğan altı hafta sonra yeniden görüşmüş, ancak Alman politikacıların İncirlik Üssü'nü ziyaret hakkı konusunda bir uzlaşı sağlanamamıştı.

Ermeni soykırım tasarısı dönüm noktası oldu

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Alman Meclisi'nin Ermeni soykırım tasarısını kabul etmesi nedeniyle kötüleşmişti. Alman Meclisi, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan olayları soykırım olarak nitelendirmişti.