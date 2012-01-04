-Başbakan Yardımcısı Arınç, komutanları kabul etti ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kuvvet komutanlarını kabul etti. Arınç'ın Başbakanlık Merkez Bina'daki makamında gerçekleşen kabule komutanlar birlikte geldi. Başbakan Yardımcısı Arınç'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'i kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin iadeyi ziyaret kapsamında yapıldığı belirtildi.