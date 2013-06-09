Başbakan Yardımcısı Arınç: Birilerinin bizi silkelemesi lazım

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Akabe Vakfı tarafından düzenlenen "Hıtamuhu Misk-Esma-i Hüsna" programında konuştu. Arınç, “İstanbul’da biraz ötede başka duygular içinde olan topluluklar var. Onlar da kendilerince tatmin oluyorlar. Sloganları var, sosyal medyadan paylaştıkları var. Birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Her yaptığımız işin veya yapamadıklarımızın hesabını vermek çok önemli. " dedi.

'Onlar da kendilerince tatmin oluyorlar'

Kuran-ı Kerim’den surelerin okunarak açılışın yapıldığı programın ilerleyen bölümlerinde açılış konuşması yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Böyle bir toplantı Türkiye’nin de içinde bulunduğu ortamda ne ifade ediyor diye aklıma geldi. Düşününüz ki hemen İstanbul’da biraz ötede başka duygular içinde olan topluluklar var. Onlar da kendilerince tatmin oluyorlar. Sloganları var, sosyal medyadan paylaştıkları var. İnandıkları yaşam tarzı içerisinde onları mutlu eden olaylar var. Bir başka yerde çatışma var, kavga var, nefret var. Birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlar. Bir başka yerde bütün bunlardan habersiz yaşayan insanlar var. Ama biz buraya geldik, burayı tercih ettik. Çünkü buradan hepimizin alacağı çok büyük dersler olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Birilerinin bizi silkelemesi lazım'

Arınç, “Bu kadar günlük meşgaleler içerisinde, bu kadar başka başka şeyleri ciddiye alarak onların peşinde koşmak herhalde bir tarafa biz bugün kulluk vazifelerimizi hatırlayabilirsek hepimiz için dünya ve ahret saadetine vesile olacak. Olayları anlamak için buna ihtiyacımız var. Birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Her yaptığımız işin veya yapamadıklarımızın hesabını vermek çok önemli" diye konuştu.

'Yaşanan olaylar insanları kendine getirmeli'

Yaşanan olayların insanları kendilerine getirmesi gerektiğini belirten Bülent Arınç, “Böyle sohbetleri, kitapları okumalı ve dinlemeliyiz. Biz kimiz, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, yapmadıklarımız var mı, mevki makam peşinde miyiz,birilerinin bizi sarsması lazım. Birilerinin yüzümüze bakarak, ‘Yanlış yapıyorsun, Rabbimizin bize gösterdiği budur demesi lazım. Bize kalırsa biz bundan uzağız. Çünkü bütün kafamız, fikrimiz o an ki olayı çözmekle meşgul. Halbuki bunun bir öncesi olduğu gibi bir sonrası da olacaktır. Ahiret, hesap günü var ve mutlaka hesaba çekileceğiz" şeklinde konuştu