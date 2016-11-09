Başbakan Yardımcısı: Amacımız Cumhuriyet’e kayyum atamak değil; kendi içlerinde düzeltsinler istiyoruz

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Cumhuriyet gazetesi ve yöneticilerine yapılan operasyon sonrasında gazeteye kayyım atanıp atanmayacağı endişelerine ilişkin konuştu. Kaynak, amaçlarının gazeteye kayyım atamak olmadığını ifade ederken "İstiyoruz ki Cumhuriyet gazetesi yönetimi kendi yanlışını kendisi gidersin" ifadesini kullandı.

Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorumlu başbakan yardımcısı olduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyet gazetesinin yönetim kurulu üyeleri usulüne uygun seçilmemiştir, vakıf senedine aykırıdır ve Vakıflar Kanunu’muzun bize verdiği görev mucibince Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘Buraya bir kayyum atayın’ diyebilirdik” dedi.

"Buraya 'Kayyum atayın' diyebilirdik"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet ile ilgili konuşan Kaynak’ın açıklaması şöyle:

“Burada, tabii, mevcut soruşturmanın vakfın yönetiminin usulsüz bir şekilde ele geçirildiğine ilişkin bir şikâyet üzerine yapılan bir soruşturma var, daha sonra hepinizin, belki Sayın Bekaroğlu’nun ve Musa Bey’in de söylediği gibi, ifade etmeye çalıştığı gibi Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasıyla bunun birbiriyle ilişkilendirilme meselesi de ayrı bir konudur. Bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2’nci kısma ilişkin ben yargıdaki yürüyen bir işle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmam ama 1’inci kısımla ilgili biz şunu yapabilirdik çok değerli milletvekilleri; biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak asliye hukuk mahkemesine müracaat edebilirdik, diyebilirdik ki: ‘Cumhuriyet gazetesinin yönetim kurulu üyeleri usulüne uygun seçilmemiştir, vakıf senedine aykırıdır ve Vakıflar Kanunu’muzun bize verdiği görev mucibince Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘Buraya bir kayyum atayın.’’ diyebilirdik. Ama biz bunu söylemedik. İstiyoruz ki Cumhuriyet gazetesi yönetimi kendi yanlışını kendisi gidersin.”

“Kanunda bu yetki var”

“Ancak Cumhuriyet gazetesinin vakfın yönetimi el değiştirdikten sonra yayın politikasında bir değişiklik olup olmadığı, yayın politikasındaki değişikliğin bir suç unsuru oluşturup oluşturmadığı hususundaki takdir tamamıyla ve tabiatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yargı mercilerinindir. Tekrar ediyorum: Biz buna politik bir müdahale yapmış olsaydık zaten ‘Kayyum ata’ derdik, kanunda bu görev ve yetki var. Ama bizim isteğimiz, vakfın yönetiminin kendi kendinin o eksikliğini ya da yanlışlığını -hangisini kabul ederseniz- düzeltmesine imkân vermektir”

“Gazetenin şu andaki yönetim kurulunun aldığı kararı zaten bir önceki yönetim kurulunun şikâyet ederek başlattığı bir süreçtir bu. Bize sadece, hem şikâyet üzerine yaptırdığımız teftiş incelemesi hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bilirkişi raporu aynı şeyleri söylemektedir”