Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Haysiyet cellatlığı yapılan sosyal medya için tedbirler geliştirilmeli

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 'onur ve haysiyet cellatlığı yapıldığını' iddia ettiği sosyal medya için "Bir takım tedbirler geliştirilmeli" dedi. Akdoğan buna gerekçe olarak, Yeni Akit Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın ölümünün ardından sosyal medyada yapılan yorumları gösterdi.

Akdoğan, Altındağ Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

“Sosyal medyanın bir yalan ve hakaret aracına dönüşmeye başladığını görüyoruz" diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

“Sosyal medyanın bu derece, bu kadar sorumsuz, üslupsuz bir araç haline gelmeye başlaması nedeniyle, bu konuda bir takım tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Sosyal medya ahlak ilkeleri, etik kuralları bir şekilde geliştirilmeli. Öbür türlü, insanlar kendini savunamıyorlar, bu haysiyet cellatlığına karşı kendinizi savunamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani hukuka tabi olmayan, hakkı, hukuku dinlemeyen, insanların onuruna, itibarına kasteden yaklaşımlara karşı mutlaka daha sorumlu bir anlayışın geliştirilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.”

Akdoğan, Cumhurbşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyasına baktığımızda da bunu görürsünüz” sözlerinin de sosyal medyada çarpıtıldığını öne sürdü. Akdoğan, şunları söyledi:

"Hitler benzetmesi, yani Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, bunlar ne anlıyorlar veya ne takdim ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği çok açık; 'bakın bugün gelişmiş ülkelerin çoğunda başkanlık sistemi var' diyor, 'geçmişten bu yana başkanlık sistemi var ama bir şeyi iyi yapan tek başına sistemin iyi olması değil, parlamenter sistem olabilir, başkanlık sistemi olabilir, onu kötü kullanırsanız yani insan faktörü olumsuz olursa o zaman en iyi sistem bile kötü olabilir, işte Hitler Almanyası'nda olduğu gibi' diyor. Şimdi bunu alıp 'Cumhurbaşkanının ideal başkanlık sistemi Hitler örneğidir' şeklinde çarpıtarak vermek, bu doğru bir yaklaşım değil."