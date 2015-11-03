Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Başkanlık bizim temel perspektifimiz

AKP’nin oyların yüzde 49,46’sını alarak 4,5 aylık aranın ardından yeniden tek başına iktidar olduğu 1 Kasım Genel Seçimleri’ni değerlendiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Anayasa meselesi önceliklerimizden biridir. Bunun içinde bir madde de başkanlık. Bizim temel perspektifimizdir. Bunlardan biz geri adım atmayız ve bunun için ciddi bir çaba içinde olacağız" dedi.

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlerin yönetimlerine kayyum atanması hakkında değerlendirmede bulunan Akdoğan, kayyumun hükümete bağlı hareket etmediğini savunarak, "Yargının aldığı bir tedbir bu, tedbir uyguluyor ve hakim karar veriyor. Hükümetle hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

26'ncı Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili de konuşan Akdoğan, "Bu çok önemli bir siyasi başarıdır. Bir parti 38'den 43'e, 45'e çıkar. Bu ayrı bir şey; ama siz aşağı doğru gitmeniz beklenirken 41'den 49.5'a çıkıyorsanız bu çok önemli bir siyasi hamle ve başarıdır. Türkiye'nin güven ve istikrar açısından AK Parti'ye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

"Başkanlık bizim temel perspektifimiz"

24 TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Akdoğan, özetle şunları söyledi:

"Anayasa meselesi hem bizim bir taahhüdümüzdür. Bizim vurguladığımız bir konudur. Hem Türkiye'nin ihtiyacıdır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmek için yapısal bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Anayasa değişikliği şart. 1 Kasım şunu da gösterdi. Siz bir araya gelmezseniz, görüşmezseniz, uzatılan eller havada kalırsa o zaman ben size gereken dersi veriyorum, dedi seçmen. CHP'nin biraz hükümet kurma sürecinde olumlu davranması veya terör konusunda görüşmesi bile ona artı yazdı. Bu yüzden 1 Kasım'ın bir sonucu da bütün partiler bir araya gelin, uzlaşı zemininde buluşun, mesajıdır. Bundan dolayı bu süreçte bizim önceliklerimizden biridir Anayasa meselesi. Bunun içinde bir madde de Başkanlık. Bizim bu temel perspektifimizdir. Bunlardan biz geri adım atmayız ve bunun için ciddi bir çaba içinde olacağız. Şu anda sayımız yetmiyor ama diğer partilerle bir araya gelmek, bir uzlaşı aramak bizim öncelikli gündem maddelerimizden bir tanesi de Anayasa üzerinden yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmektir."

"Kayyumun hükümetle hiçbir ilgisi yok"

(İpek Koza Holding) Bir sürü şirketler grubunun bir ayağı medya. Sanki bir medya şirketi basılmış ve bir şey yapılıyormuş gibi, burada devam eden bir yargı süreci var. Yargının aldığı bir tedbir bu, tedbir uyguluyor ve hakim karar veriyor. Hükümetle hiçbir ilgisi yok. Atanan kayyum hükümete bağlı hareket etmiyor. Oradaki hakimin denetiminde faaliyet gösteriyor. Bu bir hükümet tasarrufu değil. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Şirketlere bu şekilde el konulur mu, diyen yapı hükümetleri devirmeye çalışan, silahlı kuvvetleri, istihbarat örgütlerini çökertmeye çalışan, başka ülkelerin amacına hizmet eder şekilde casusluk faaliyeti yürüten ortada bir şebeke var. Bu süreç tamamen yargının sürecidir. Yanlış yapan sonucuna katlanır" şeklinde konuştu.

"Çözüm sürecinin sahibi biziz; örgütle anladığı dilden mücadele devam edecek"

(Çözüm süreci) Terörle mücadele operasyonları seçime endeksli değildir. Halkın talebiyle, ihtiyacı üzerine bunlar yapıldı. Bölgede kamu düzeni demek, oradaki halkın hakkını, hukukunu korumak demektir. Etkili mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Seçime endeksli olmadığını bugün gördük. Kuzey Irak'a yapılan operasyonlar belli. Bunlar devam edecek. Çözüm sürecinin sahibi biziz. Hep bu konuda iyi niyetli adım atan biziz. Hep sabote eden, bozmaya çalışan onlar. Çözüm sürecinin tekrar rayına oturabilmesi için süreci zehirleyen, bozan bütün unsurların devre dışı bırakılması lazım. Örgütle anladığı dilden, gereken mücadele aynı şekilde devam edecek."