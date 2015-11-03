Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Öcalan'ı İmralı’ya diri diri gömdüler

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP'nin tek başına iktidarı geri aldığı 1 Kasım seçimi sonrası tekrar gündeme gelen çözüm sürecinin akıbetine ilişkin olarak, "İmralı ile görüşmek için şartların yeniden oluşması gerektiğini belirterek, “Bu süreçte çok kötülük yaptılar ve Öcalan’ı da diri diri oraya gömdüler” yorumu yaptı.

NTV’de seçim sonuçlarına ve çözüm sürecine dair açıklamada bulunan Yalçın Akdoğan, 1 Kasım seçim sonuçlarını beklediklerinden yüksek olduğunu ancak sürpriz olmadığını söyledi. Akdoğan, "46-47’lerde bir sürpriz bekliyordum bu daha yüksek bir sürpriz oldu. Biz 2011’de de yüzde 49 aldık o yüzden yüzde 49’da çok sürpriz değil" diye konuştu.

“Kobani olayları ile süreç koptu”

PKK’nın 2013’te Türkiye’yi terk etmediğini söyleyen Akdoğan, ardından 6-7 Ekim 2014 Kobani olaylarının çözüm sürecinde kopuşa neden olduğunu söyledi. Akdoğan, “Daha sonra bunlar tekrar süreç başlasın dendi. Biz iç güvenlik paketi çıkarttık. Bununla birlikte Türkiye'yi terk etme ve tamamen eylemsizliğe geçme. Bunu da örgüt yapmadı. 7 Haziran’dan sonra da devrimci halk savaşı ilan etti terör olaylarına başladı. Bu operasyonlar bundan sonra hayata geçti. Seçim için bu operasyonlar başlamadı diye konuştu.

“Çözüm sürecini neticeye ulaştırmak için çaba gösteriyoruz”

“Çözüm sürecinin mimarı biziz” ifadelerini kullanan Başbakan Yardımcısı Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çözüm sürecini neticeye ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. Demokratik açılım dedik Habur ile sabote ettiler. Milli birlik kardeşlik dedik Silvan’la sabote ettiler. Aynı şeyi Kobani’de ve seçimde bozmaya çalıştılar. Bunu biz devam ettirteceğiz ama bunun devam ettirilebilmesi için bu süreci zehirleyen unsurların devre dışı kalması gerekiyor. Sen yol kesersen, haraç alırsan, karakol basarsan bu süreç nasıl devam edecek? Bu yüzden terör olduğu sürece terörle mücadele de sürecek. Ama çözüm süreci de önemlidir. Süreci zehirleyen faktörlerin tasfiye edilmesi gerekiyor. Biz demokratikleşmeden, reformlardan, hizmetten, yatırımdan geri durmuyoruz. Halkımızın can güvenliği için, hak ve hukuk için gerekli olduğu kadar bu süreç içinde önem taşıyor. Vatandaşımız burada sadece çözüm süreci başlasın diye vermedi operasyonlara destek yüzde 70’ler civarında. Vatandaş örgüte tepki gösterdi sen benim başıma bela oldun diye. İnsanların günlük yaşantısını bozmaya başladı PKK’nın yeni stratejisi. Eskiden kırsalda bir takım şeyler olurdu ama sen geldin şehre ve buralarda bomba patlatıyorsun, kantonlaşma filan benim başıma bela oldun dedi. Bunun esareti altında Kürtler yaşamak istemez. Bununda doğrudan bir tesiri olduğunu düşünüyorum ben. HDP’liler özgür bir seçim olmadı filan diyorlar bu kadar sükunet içinde geçen bir seçim olmamıştır. Baskı ve şiddet olmayınca değişti her şey tabi. Biz Doğu ve Güneydoğu'da tekrar birinci parti haline geldik.”

“Öcalan’ı da diri diri oraya gömdüler”

PKK’nın hamlelerini boşa çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Akdoğan, “Çözüm süreci bağlamında bir noktaya gelebilmemiz için bu bahsettiğim şartların olgunlaşması gerekir” dedi. PKK’nın Türkiye'yi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özerklik ilanı çöktü, devrimci halk savaşı çöktü, kurtarılmış bölgeler çöktü, büyük gruplarla saldırı eylemleri çöktü. Bunların çökertilmesi ve geriletilmesi terörle mücadelede mesafe alınması çok büyük önem taşıyor. Şimdi eş zamanlı olarak bizim diğer reformlarımız, hizmetlerimiz, yatırımlarımız çalışmalarımız devam ediyor. Ama onun ötesinde belli şartların oluşması lazım. PKK’nın Türkiye'yi terk etmesi, tam anlamıyla eylemsizlik ve bütün bu illegal şeylere son vermesi lazım. Ondan sonra diğer meseleler konuşulabilir. Devletin ilgili kurumlarının İmralı ile görüşmesi vesaire bu daha önceki hükümetler döneminde de olan bir şeydir. Çözüm süreci bağlamında bir noktaya gelebilmemiz için bu bahsettiğim şartların olgunlaşması gerekir. Bu süreçte çok kötülük yaptılar ve Öcalan’ı da diri diri oraya gömdüler. O kısmı bizi şu an ilgilendirmiyor kendi yol haritamız ve yapacaklarımız bizi ilgilendiriyor.”