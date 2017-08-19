T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Suriye'deki zulüm derhal bitirilmelidir buna BM ve BM'yi oluşturan güçlü ülkelerin gücü yeter

ANKARA (DHA)  - BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, BYEGM ile AFAD'ın BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği fotoğraf sergisinde yaptığı konuşmada, "Suriye'deki zulüm derhal bitirilmelidir

19 Ağustos 2017 16:49

ANKARA (DHA)  - BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, BYEGM ile AFAD\'ın BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi\'nde düzenlediği fotoğraf sergisinde yaptığı konuşmada, \"Suriye\'deki zulüm derhal bitirilmelidir. BM ve BM\'yi oluşturan güçlü ülkelerin gücü yeter. Umarım ki dünya Suriyeli çocukların, annelerin, günahsız suçsuz insanların çığlıklarına kulaklarını tıkamaktan vazgeçer\" dedi. 

Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, \"Dünya İnsani Yardım Günü\" etkinlikleri çerçevesinde, BYEGM ile AFAD\'ın BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi\'nde düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışında konuştu. Program kapsamında Suriyeli çocuklar şarkı da söyledi. 

\"SURİYE\'DEKİ ZULÜM DERHAL BİTİRİLMELİDİR BUNA BM VE BM\'Yİ OLUŞTURAN GÜÇLÜ ÜLKELERİN GÜCÜ YETER\" 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, \"Kendi ülkemizde huzurun, refahın barış içinde yaşamanın güvencesi bu yapılan yardımlardır. Bunun bereketi ile Türkiye\'de huzur içinde yaşıyoruz. Her türlü gizli veya açık risk, tehdit unsuruna rağmen büyümemizi devam ettirerek gelişen, güçlenen bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu bir vicdan meselesidir. Bu vicdani sorumluluk ile yolumuza devam edeceğiz. Suriye\'deki zulüm derhal bitirilmelidir. BM ve BM\'yi oluşturan güçlü ülkelerin gücü yeter. Umarım ki dünya Suriyeli çocukların, annelerin, günahsız suçsuz insanların çığlıklarına kulaklarını tıkamaktan vazgeçer\" diye konuştu. 

\"MAALESEF MİLYONLARCA MASUM İNSANIN ACI ÇEKTİĞİNİ GÖRÜYORUZ\" 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Önümüzdeki tabloya baktığımızda maalesef milyonlarca masum insanın acı çektiğini görüyoruz. Çıkar odaklı siyasete ve hırsa kurban giden insani değerleri görüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer bugün açlıktan ölen bir çocuk varsa, ihtiyaç sahibi bir kimse varsa onun yanında olmak hepimizin boynunun borcudur\" ifadelerini kullandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ BYEGMAFAD BYEGM Basın KültürSanat MerkeziBMUmarımSuriyeliYardımcıları Recep AkdağHakanYardım Günü"BYEGMProgramZULÜM DERHAL BİTİRİLMELİDİR BUNA BM VE BM OLUŞTURAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24