Başbakan Yardımcısı Akdağ: Bu gece FETÖ ve PKK üzüldü

Yurt genelinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü. Her kim ülkeyi yıkmak için yıkım ekibi gibi çalıştıysa onlar üzüldü." dedi.

Erzurum’da seçmenler seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla AKP Erzurum İl Başkanlığı önünde toplandı.

Partilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı sebebiyle sevinç gösterisi düzenleyen partilileri burada kurulan platformdan selamlayan Recep Akdağ, konuşmasına "Sizler bizim başımızın tacısınız, hepimizin ilacısınız." sözüyle başladı.

Akdağ, Erzurum'un, AKP kurulduğundan beri 'Reis'in ve 'Uzun Adam'ın yanında durduğunu anlatan Akdağ, "Helal olsun size Erzurum. Her zaman bayrağı en yüksekte tuttunuz." ifadesini kullandı.

Recep Akdağ, bu sonuçların Türkiye ve Erdoğan aleyhtarlarını üzdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü. Her kim ülkeyi yıkmak için yıkım ekibi gibi çalıştıysa onlar üzüldü. Bugün bu ülkenin garipleri, yoksulları, bayrağı ve ezanına sahip olan şerefli insanları, 81 milyon sevindi, Allah'a şükürler olsun. Gözbebeğimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, 5 sene müddetle 2023'e kadar ülkenin yönetimini sizin emanetiniz olarak aldı. Emanetiniz emanetimizdir."

Kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğine işaret eden Akdağ, "Bugün Erzurumlular, Türk milleti olarak reisin, uzun adamın, gözbebeğimizin yanında duran insanlar olarak artık kucağımızı herkese açıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 81 milyon vatandaşımıza hizmet edecek. Bütün mazlum milletlere hizmet etmeye devam edecek. Erzurumlular olarak seçimlerde kırgınlıkları, belki bazı aşırı lafları bir tarafa bırakıyoruz. Artık hizmet zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kutlama programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz, milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.