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Politika

Başbakan Yardımcısı açıkladı; OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurum yeniden açılacak

Canikli: En son 50 binden fazla 'FETÖ' mensubunu kamudan attık

13 Eylül 2016 18:58

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurumun yeniden açılacağı öğrenildi. 13 memur ise görevine geri dönebilecek.

Görevlerine geri dönecekler

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli dün yaptığı açıklamada, 'FETÖ' mensubu olmadığı halde kamudan uzaklaştırılanlar için düzeltme yolunun açık olduğunu ifade etmiş, hata sonucu görevden uzaklaştırılan personelin geri dönebileceğini söylemişti. Başbakan Yardımcısı Canikli yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün 40 yılda yerleştiği bu alanlardan kazımak için inanılmaz bir şekilde mücadele ediyoruz. En son çıkarılan kararname ile 50 binden fazla 'FETÖ' mensubunu kamudan attık" ifadelerini kullandı.

 

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