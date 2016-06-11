Başbakan Yardımcısı: AB ne derse desin, son terörist bertaraf edilinceye kadar çalışmalarımız devam edecek

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye vize muafiyeti için istediği Terörle Mücadele Yasası'ndaki esnetme şartıyla ilgili olarak, "Son terörist bertaraf edilinceye kadar çalışmalarımız devam edecek. Avrupa Birliği ne derse desin, biz yolumuza bakarız" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere öğleden sonra memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Havaalanında Vali Mustafa Hakan Güvençer, milletvekilleri, belediye başkanları ve ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Kaynak, son Valiler Kararnamesi'yle Manisa'ya atanan Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, ziyaretin ardından Avrupa Birliği içişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında Türkiye'ye vize muafiyetinin gecikeceğinin kesinleşmesi ve Türkiye'den kriterleri yerine getirilmesinin istenilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin vize muafiyetiyle ilgili görüşmelere 2012 yılında başladığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Kaynak, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den istediği 69 şerh için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gece gündüz çalışarak yetiştirdiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den Terörle Mücadele Yasası'nı esnettirme şartını sonradan eklediğini belirten Veysi Kaynak, şöyle dedi:



"Ancak sonradan bunlar arasında olmadan Terörle Mücadele Yasası'nı esnettirme şartı isteniyor. Türkiye tarihini her döneminde, terörle mücadelesini yaparken Türkiye tam bir çeşitli kokteyl terör saldırılarıyla karşı karşıya. Kimse bizden bunu beklemesin bu konuda. Tabi aslında biz, şu anda Suriye'den başka yerlere göç etmiş insanların yüzde 58'ini, yüzde 60'ını barındıran bir ülkeyiz. Ve maalesef Avrupa o bildiğimiz insan haklarının birçok idari kavramı doğru diye savun diyen elidir. Avrupa, aslında bu göçmenlerin kabulü için de bu vize muafiyetini bir pazarlık konusu yapmıştır."

"Geri adım atmamızı kimse beklememelidir"





Veysi Kaynak, Türkiye'nin terörle ilgili çalışmasını tamamlamadan yasanın esnettirilmesinin mümkün olamayacağını da kaydetti. Kaynak, ne Avrupalı dostların, ne de onların müttefiklerinin Türkiye'den Terörle Mücadele Yasası'ndan geri adım atmayı beklememeleri gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Dolayısıyla bizim ülkemizin terörle ilgili çalışmasını tamamlamadan, terör belasını def etmeden böyle bir şeyi yapmamız mümkün değildir. Düşünün daha dün gece 2 şehidimiz var, Mardin Midyat'ta şehitlerimiz var, İstanbul Vezneciler'de şehitlerimiz var ve çok başarılı terörle mücadele operasyonu yapıyoruz. Hükümet olarak bizim anlayışımız şudur, bu Milli Güvenlik Kurulu'nda da konuşulmuştur; biz bunu esnetmek şöyle dursun. Son terörist bertaraf edilinceye kadar çalışmalarımız devam edecek. Dün güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede daha rahat çalışmaları için Bakanlar Kurulu'nda imzaladığımız, tasarı haline getirdiğimiz yasa da Milli Savunma Komisyonumuzda geçti. Dolayısıyla Avrupa Birliği ne derse desin, biz yolumuza bakarız. Daha önce Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Bizim için önemli olan bizim insanımız, demokratik atılımlar yaparız; bunun adı Kopenhag kriterleri olmazsa, Ankara kriterleri olur. Ekonomik çalışmalarımızı, ülkemizin refaha çıkması için gayretlerimizi gösteririz; bunun adı Maastricht kriterleri olmazsa, İstanbul kriterleri olur. Ama bizim için bu bayrağın inmemesi, vatanımızın bölünmemesi, milletimizin refahı ve bekası tek vazgeçilmez şeydir. Dolayısıyla o karar Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanımız tarafından değerlendirilecek, belki pazartesi Bakanlar Kurulu'na bilgi de sunulacaktır. Ama Terörle Mücadele Yasası'ndan gelip bir geri adım atmayı kimse; ne Avrupalı dostlar, ne de onların başkaca müttefikleri beklememelidir."