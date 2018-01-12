Başbakan Yardımcısı, 2018'de Türkiye'nin 'makul seviyelerde' büyümesini bekliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl 'makul seviyelerde' büyümesini öngördüğünü söyledi.

Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, enflasyondaki artışın geçici olduğunu ve bu artışta en büyük etkinin kur etkisi olduğunu savundu. Şimşek, özel tüketimin 2017 yılında olduğu kadar güçlü olmayacağını dile getirdi.

"İmalat odaklanacağız"

Türkiye'deki para politikasına da değinen Şimşek, Merkez Bankası'nın etkisinin bu yıl gözlemleneceğini söyledi ve 2017'deki sıkı para poitikasının kredi büyümesine bağlı olarak etkili olmadığını belirtti.

"Kapasite kullanım oranları yüksek, yatırım talebi artıyor" diyen Şimşek, KGF'nin başarılı bir uygulama olduğu ve devam edeceğini de belirtti. Şimşek, "Türkiye'nin dış ticaret ve cari açığı çok büyük, imalat sanayisine odaklanacağız" dedi.