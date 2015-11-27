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Politika

Başbakan yardımcılarının görev dağılımı belli oldu

Lütfi Elvan, Türkiye'nin reform yatırımlarından sorumlu ilk Başbakan Yardımcısı oldu

27 Kasım 2015 23:24

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan 64. Hükümet'te yer alan başbakan yardımcılarının görev dağılımı belli oldu.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un, Bakanlar Kurulu toplantısı sona ermeden basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, başbakan yardımcılarının görev dağılımı şöyle:

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Kamu diplomasisinden sorumlu

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Kamu ile hükümet arasındaki ilişkilerden sorumlu

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan: Reform yatırımlardan sorumlu 

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan: TİKA ve Yurtdışı ilişkilerden sorumlu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Ekonomiden sorumlu 

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