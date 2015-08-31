Başbakan yardımcılarının görev dağılımı belli oldu

Başbakan yardımcılarının görev dağılımına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcılarının sorumlu oldukları kurum kuruluşlar ve görevleri şöyle:



Başbakan Ahmet Davutoğlu;



Kurum ve kuruluşlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı,



Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan;



Görevler, TBMM ile ilişkiler ve Kamu Diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi,



Kurum ve kuruluşlar, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği,



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş;



Görevler, hükümet sözcülüğü ve İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon,



Kurum ve kuruluşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye-İnsan Hakları Kurumu,



Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz;



Görev, ekonomik konularda genel koordinasyon,



Kurum ve kuruluşlar, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tükiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,



Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş;



Görevler, Danıştay ile ilişkiler, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi, Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri ve Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yürütülmesi,



Kurum ve kuruluşlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.