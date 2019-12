T24 - Siyasi partiler hakkında kapatma davası açılmasını TBMM'nin iznine bağlayan ve siyasi yasakların 5 yıldan 3 yıla indirilmesini öngören Anayasa değişikliğine desteğin 330 olan referandum barajının altında kalarak reddedilmesinin AKP'de yarattığı fire şoku sürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da oturduğu evin sahibi de olan Ankara Milletvekili Faruk Koca'nın yazdığı "fire listesi"nde adı bulunanlar tepki gösterirken "Başbakan yalakalığı" tartışması başladı. Konuyla ilgili olarak Köksal Toptan, "Listeyi yazan değil yazdırana bakmak lazım derken, Bülent Arınç da "Fire listesini reddediyoruz. Arkadaşlarımıza güveniyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan da kimsenin liste hazırlamaya hakkı olmadığını belirtirken, Faruk Koca da yaptığı yazılı açıklamada özür diledi. Koca açıklamasında, "Liste hazırlanması söz konusu değil. İsmi geçen arkadaşlarımdan teker teker özür diliyorum" dedi.





Muhalefetle birlikte Anayasa değişikliği paketinin 8. maddesine destek vermeyen AKP'lileri içerdiği tahmin edilen Faruk Koca'nın listesinde adı bulunanlardan AKP Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen "Başbakan yalakalığı yapanlar hesabını verir" sözleriyle tepki gösterdi. AKP grup toplantısında gelişinde gazetecilere konuşan Tüzmen, listenin yer aldığı fotoğraf için şunları söyledi:





"O gerçek bir fotoğraf ise ve o liste yemeğe ya da parti davetine çağırılacaklar listesi değilse biz bunun hesabını sorarız. Başbakan yalakalığına soyunuluyorsa, liste yapılıyorsa bunun hesabını sorarız. Hiç kimse yalakalık yapmaya çalışarak başkalarını karalamasın."





Tüzmen, Koca ile henüz görüşmediğini, ancak grup toplantısında bu listenin hesabını soracağını söyledi.







'Başbakan uçurumdan atlarsa biz de atlarız'







"Başbakan yalakalığı" ifadesini kullanmasına karşın Tüzmen'in "Başbakan'ın arkasından atlarız" sözleri de dikkat çekti. Tüzmen şöyle konuştu:





“Ben içerde konuşurum tartışırım. Ama bunu siz duymazsınız. İçeride ne karar verilirse ona uyarız. Başbakan uçurumdan atlıyorsa, bize yakışan onun arkasından atlamaktır. Karar doğrudur yanlıştır önemli değil, Türk töresi böyle gerektirir.”





Listede ismi bulunan eski bakanlardan AKP Ordu Milletvekili Hilmi Güler soruları yanıtlamadı, "Gruptan sonra görüşelim" yorumunu yaptı. Listedeki isimlerden Sadık Yakut ise, “Bir şey demeyeceğim. Değerlendirmeye bile değer görmüyorum’ diye konuştu.







Toptan: Listeyi yazana değil, yazdırana bakmak lazım







Parti içinde eleştirileriyle bilinen ve aynı listede adı bulunan Vahit Erdem, tahminlerin yanlış olduğu kanaatinde olduğunu belirtti. Erdem, “Açık açık konuştuğum için menfi bir sonuç olunca bize bakıyorlar. Basın eleştiriye açık olmadığı için her eleştirimi muhalif sayıyor" dedi.

Eski Başkanı Köksal Toptan da, aynı listeye tepki göstererek "Ayıp şeyler bunlar. Kim kimin ne oy verdiğini nereden biliyor da liste hazırlıyor. Listeyi yazana değil yazdırana bakmak lazım" diye konuştu.





AKP grup toplantısına Anayasa değişiklik teklifine ret oyu verdiği iddia edilen 5 isim katılırken, listede isimleri bulunmasına karşın Murat Başesgioğlu ve Reha Çamuroğlu ve listeyi hazırlayan AKP'li Faruk Koca toplantıya gelmedi.







Bülent Arınç: Arkadaşlarımıza güveniyoruz







Tüzmen, Toptan ve Erdem'in açıklamalarından sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuştu. Arınç, "Fire listesini kesinlikle reddediyoruz, arkadaşlarımıza güveniriz. Buna yol kazası olarak bakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bütün paket oylanıp tamamlanıncaya kadar, bütün milletvekili arkadaşlarımızla ve parlamento çatısı altında bulunan bütün milletvekilleriyle oylamalara devam edeceğiz'' dedi.







Başbakan: Kimsenin liste hazırlamaya hakkı yok







Başbakan Erdoğan da fire iddialarıyla ilgili "Kimsenin böyle bir liste hazırlamaya hakkı yok. " diye konuştu.







Faruk Koca: Özür diliyorum







Yaşanan gelişmelerin ardından Faruk Koca, yaptığı açıklamada, bugün (4 Mayıs 2010) bazı gazetelerde ve internet sitelerinde ''şahsıyla ilgili tamamen asılsız ve mesnetsiz bazı iddiaların yer aldığını'' belirtti. Koca, açıklamasında, ''Ne benim ne de grubumuzdan herhangi bir arkadaşımın söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi Anayasa değişikliği görüşmeleri sürecinde milletvekillerinin hür iradelerine müdahale etmesi, milletvekillerini takip etmesi, milletvekilleri ile ilgili tahminlerde bulunarak liste hazırlaması kesinlikle söz konusudur'' ifadesini kullandı.





Faruk Koca, açıklamasında şunları kaydetti:





''Uzaktan çekilmiş bir fotoğraf esas alınarak, tamamen tahminler ve varsayımlara dayalı şekilde son derece çirkin değerlendirmelerde bulunmak basın ahlakıyla bağdaşmaz. Söz konusu gazetelerde ve internet haber sitelerinde yer alan şahsımla ilgili ifadeler tamamen asılsızdır.





Benim, AK Parti Grubu içinde, AK Parti camiası içindeki hiçbir arkadaşımla ilgili böyle bir tasarrufta bulunmam asla söz konusu olamaz. İsmi geçen arkadaşlarımla ilgili böyle bir tereddütün şahsımda oluşması da mümkün değildir. Bu arkadaşlarımın en az benim kadar partimize ve bu hareketimize sevdalı oldukları herkesçe bilinmektedir.





Adım kullanılmak suretiyle isimleri etrafında tereddüt ve güvensizlik oluşturulmak istenen milletvekili arkadaşlarımın her biri en az Faruk Koca kadar AK Parti'lidir, bu hareketin gönüllüsüdür, kurucusudur, millet sevdalısıdır.





Şahsımdan hareketle bu davanın öncüsü olan isimlere karşı girişilen maksatlı saldırı nedeniyle her birinden ayrı ayrı özür diliyorum. Söz konusu iddia ve ithamlar, Anayasa değişikliği görüşmeleri sürecinde AK Parti içinde nifak oluşturmaya gayret eden odakların suçüstü yakalanmasıdır. Kaldı ki, bizzat Genel Başkanımız, AK Parti'nin ve milletvekillerimizin faaliyetlerinin, bütün Türkiye için özlemini çektiğimiz demokrasi ve özgürlük anlayışına dayalı olarak yürüdüğünü çeşitli defalarca açıklamıştır.





Milletvekillerine güvenmedikleri için oy verme kabinine dahi sokmayan partilerin durumu görmezden gelinirken, AK Parti'nin demokrat ve özgürlükçü çalışma yöntemini karalamaya çalışanları esefle kınıyorum.





Bu asılsız iddialar, AK Parti olarak, Anayasa değişikliği görüşmeleri sürecinde gösterdiğimiz tarihi dayanışma ve kardeşliğimize asla zarar veremeyecektir.''