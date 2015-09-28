Başbakan Vekili Akdoğan: MHP iktidardayken de Öcalan'la görüşmeler yapıldı

Çözüm süreciyle ilgili konuşan Başbakan Vekili Yalçın Akdoğan, partisi AKP'yi eleştiren MHP'yle ilgili olarak, "Bu sorunu çözmek için MHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde de yapmıştır. Peki siz konu mankeni miydiniz? İktidar ortağıydınız, niye ses çıkarmadınız? Şimdi niye bizi yerden yere vuruyorsunuz? Beyefendiler çıkmış diyorlar ki 'Gidip, ifade almak için görüşülüyordu, sorguya çekiliyordu'. Çocuk kandırıyorlar" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanması sürecini hatırlayan Akdoğan, "Öcalan, 99'da yargılandı, bitti. Siz neyin ifadesini, yani gizli kapaklı asker, polis gidip mi ifade alıyor? Böyle bir şey olabilir mi? O günkü görüşmelerin amacı da terörün bir şekilde, örgütün silah bırakması ve Türkiye'yi terk etmesiydi. Aynı amaçla yürütülen birtakım görüşmelerdi ve MHP de iktidar ortağıydı" diye konuştu.

AKP 3. Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Terör örgütü panik atak geçiriyor" diyerek, "Çok zor durumda ve bakın gerçekleşen eylemlere, birtakım uzaktan bombalı saldırılar ve sivillerin hayatını kaybettiği birtakım eylemler. Dün Bismil'de roketatarla saldırdılar, 9 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kandil ve oradaki bütün kamplar başlarına yıkılmış durumda. Her gün çok etkili hava operasyonları yapılıyor, çok etkili. Kim kafasını kaldırsa anında insansız hava araçları tespit ediyor, uçaklar kalkıyor ve o kampları vuruyor. Mühimmat depoları, lojistik depolar ne varsa hepsi tek tek imha ediliyor. Örgüt bu yüzden panikte. İçeride bu mücadele çok boyutlu olarak sınır ötesinde, Türkiye içinde kırsalda, şehir kenarlarında ve şehir merkezlerinde bütün bu alanlarda çok boyutlu ve çok etkili bir şekilde devam ediyor ve edecek" ifadelerini kullandı.

"Devrimci halk savaşı çıkarmayı istediler, bu proje de çöktü"

"Biz, Kobani'de başardık, Türkiye'de de yaparız sokak çatışmalarıyla. Buralarda kurtarılmış bölgeler oluştururuz" denildiğini aktaran Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu çökerttik. Devrimci halk savaşı çıkarmayı istediler. Bu proje de çöktü. 'Halkı arkamıza alırız, milleti isyana sevk ederiz, halk isyanları olur'. Kimse itibar etmedi. O projeleri de çöktü. Dediler ki 'böyle olmuyor'. Belediye başkanlarına talimat verdiler, 'özerklik ilan edeceksiniz' dediler. Bir işi böyle yarım ağız özerklik ilan eder gibi açıklamaları okuyup kaçtılar. O projeleri de çöktü. Özerklik projeleri, devrimci halk savaşı projeleri, Kobani gibi sokak çatışmalarıyla kurtarılmış bölge ilan etme çabaları, bunların hepsi çökertildi.

Bunlar bir elde siyaset bir elde silah buna alıştılar. Siyaset yol açtı koçbaşı arkasından bu örgüt girdi. Oraları, mevzi kazanmak için siyaseti kullandılar. Girdikleri her yerde insanlara baskı yaptılar, ceberut bir anlayış, zulüm ettiler. Siyaset, sadece örgütün önünü açan bir mekanizmaya dönüştü. Bu örgüt kime zulüm ediyor? Oradaki Kürt vatandaşımıza, kardeşimize zulüm ediyor. Adeta onları rehin almış durumda. Ama oradaki insanı özgürleştirmek öncelikle bu örgütten, bu ceberut anlayıştan kurtarmaktan geçiyor. Bu operasyonlar sürecek, millet için sürecek."

"Örgüt, süreci istismar etti ve ihanet etti"

Birilerinin iyi niyetle "Bu süreci devam ettirin, bu kadar operasyon yaptınız" dediklerini aktaran Başbakan Vekili Akdoğan, "Şunu çok iyi görmek gerekiyor. Bu operasyonlar keyiften yapılmadı. 'Hadi nerede kalmıştık başa dönelim' diyemeyiz. Burada bir güvenlik açığı oluştu. Örgüt, süreci istismar etti ve ihanet etti. Onlara diyorum ki 'sürdürmek istesen de sürdüremezsin'. Çünkü bu eylemlerle süreç sürdürülemez hale gelmiştir. Eğer birileri yol keserse, dağa kaçırırsa, baskı yaparsa nasıl siz orada bir şeyi devam ettirebilirsiniz? Silahlanırsa, yeni yeni birtakım silahlı örgütler kurarsa nasıl sürdürebilirsiniz? İllegalite üzerinden devam ederse işte o süreç sürdürülemez hale geldi. Bu güvenlik açığı tamamen kapatılacak" ifadesini kullandı.

AKP'nin bölgede mücadele eden tek parti olduğunu belirten Akdoğan, bu süreçte kendilerinin devlet ve millet için herkesten sorumlu ve duyarlı bir tavır beklediklerini ifade etti. Akdoğan, kendisinin "Sizin iktidar ortağı olduğunuz dönemde İmralı ile görüşmeler yok muydu" sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hemen paniklediler, yok da diyemediler. Devlet, terörle mücadele bağlamında çok boyutlu çalışmalar yürütür. Devletin birimleri bütün bu görüşmeleri yapmıştır. Bu sorunu çözmek için MHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde de yapmıştır. Peki siz konu mankeni miydiniz? İktidar ortağıydınız, niye ses çıkarmadınız? Şimdi niye bizi yerden yere vuruyorsunuz? Beyefendiler çıkmış diyorlar ki 'Gidip, ifade almak için görüşülüyordu, sorguya çekiliyordu'. Çocuk kandırıyorlar. Öcalan, 99'da yargılandı, bitti. Siz neyin ifadesini, yani gizli kapaklı asker, polis gidip mi ifade alıyor? Böyle bir şey olabilir mi? O günkü görüşmelerin amacı da terörün bir şekilde, örgütün silah bırakması ve Türkiye'yi terk etmesiydi. Aynı amaçla yürütülen birtakım görüşmelerdi ve MHP de iktidar ortağıydı."