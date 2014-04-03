Başbakan ve oğluna ait olduğu öne sürülen dinlemeler nereden yapıldı?

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İçişleri Bakanlığı mülki müfettişleri ile polis başmüfettişlerinin emniyet içinde başlattığı 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarıyla ilgili ‘kozmik’ soruşturmada ilk rapor hazırlandı. Ön rapor soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile paylaşıldı. Yapılan incelemede, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen ve işadamlarıyla bürokratlara ait olduğu iddia edilen kayıtların Emniyet içinde izine rastlanmazken, nerede yapıldığı da belirlenemedi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın onayıyla İstihbarat Dairesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (KOM) merkez ve taşra birimlerinde başlatılan incelemelerde özellikle telefon dinlemelerindeki işlemlerin yasal olup olmadığı, kimlerin dinlendiği yönünde geriye dönük kayıtlar da ele alındı.Yasal sürenin ardından imha edilmesi gereken soruşturma bilgilerinin nasıl dışarıya çıkarıldığı da araştırıldı.

Dinlemeler sürmüş

17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev alan dinleme-teknik ve fiziki takip yapan polisleri de araştıran müfettişler, kritik görevdeki müdür ve amirlerin de listesini çıkardı. Müfettişler ön raporlarında, 17 Aralık Operasyonu’nun ardından tüm kritik birimlerde görevden alma ve yer değiştirmelere rağmen dinlemelerin belli bir süre daha devam ettiğine dikkat çektiler. Teknik dinleme ve takipte kullanılan cihazların talimat dışında kullanıldığını belirleyen müfettişler, birim müdürleriyle ilgili raporda bilgi verdi. Hedef kişilerin kullandığı cep telefonlarının dinlenmesi ile HTS adı verilen ‘kimin, kimlerle, ne zaman, nerede ve ne kadar süreyle’ görüşme yaptığını belirleyen cihazlar da incelendi. KOM Daire ve şubelerde özel izinle ithal edilen ‘böcek’ aparatlarının kayıtlarının bir bölümünün silindiği ortaya çıkarıldı. Daire envanterinde kayıtlı olanlar dışında yasadışı dinlemede kullanmak üzere böcek cihazı bulunup bulunmadığını da inceleyen müfettişler, bir bulguya rastlamadı. İstihbarat Dairesi ve İstanbul Emniyeti’nde kayıp olduğu iddia edilen dinleme cihazlarının akıbeti hakkında da herhangi bir iz bulanamadı.

Dışarıdan kayıt

Müfettişler, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar ile işadamları ve bürokratların yasadışı olduğu iddia edilen dinleme kayıtlarıyla ilgili nerede, ne zaman, nasıl kaydedildiğini inceledi. İncelemede, dinlemelerle ilgili Emniyet içinde herhangi bir kayda ve ize ulaşılamadığı ileri sürüldü. Dinleme ve kayıtların Emniyet dışındaki bir merkezden yapıldığı ihtimali üzerinde durulurken, hangi birim tarafından yapıldığı ise netlik kazanmadı.

KOM'da açığa almalar

Eski İstihbarat ile Teftiş Kurulu Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in silah ve kimliğine el konulmasıyla başlayan açığa almalar ise devam ediyor. Bugüne kadar Emniyet içinde sürdürülen soruşturma kapsamında 53 istihbaratçı silah ve kimliğine el konularak açığa alındı.