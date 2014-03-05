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Başbakan Erdoğan ve Mustafa Koç arasında sürpriz görüşme

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Ankara’da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ile görüştüğü öne sürüldü

05 Mart 2014 09:16

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’un Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştüğü bildirildi.

Koç Grubu, Gezi süreciyle birlikte Başbakan’ın eleştiri oklarının yönettiği kesimlerden biri olmuş, 17 Aralık’tan sonra Başbakan ‘ananas’ üzerinden Koç Grubu’na yüklenmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre görüşme gerginlikten uzak bir ortamda geçti. Koç Grubu’ndan üst düzey bir yetkili görüşmeyi doğruladı.

Gezi olaylarından sonra  Koç Grubu, siyasi tartışmaların merkezinde yer aldı. Başbakan, Divan Oteli’nin kapılarını gaz yiyen göstericilere açmasını sert bir dille eleştirmişti. 17 Aralık sürecinden sonra ortaya çıkan tapelerde de Koç isminin geçmesi bir başka polemiğe yol açmıştı. Gülen cemaatine yakın iş dünyası örgütü TUSKON, Koç’un da aralarında olduğu bir grup iş adamına Uganda’dan ananas hediye etmiş, Gülen de Koç’a tespih göndermişti. Erdoğan da seçim meydanlarında hem ananası hem de tespihi dile getirmişti.

Mustafa Koç, kamuoyunda da uzun süren sessizliğini pazar günü Hürriyet’e bozmuştu. Koç, son dönemdeki tüm iddialara açık cevaplar vermişti. Bu ortamda Ankara’da Koç Ailesi’nin iki önemli isminin Başbakan’la görüşmesi ortamın yumuşatılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
 

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