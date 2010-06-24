Başbakan ve eşine hareket eden doktorun 2 yıl hapsi isteniyor

T24 - Trabzon'da hastane bahçesindeki 2 kişinin Başbakan ve eşi hakkında hakaret ettiği şikayeti" doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı'nın, hakkında soruşturma başlatıp iddianame hazırladığı Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor E.C'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen doktora 1 ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor E.C'nin hastane bahçesinde bulunduğu sırada Başbakan Erdoğan ve eşine hakaret ettiği belirtildi.



Sözleri çevreden duyan 2 kişinin ''şikayetçi'' olarak yer aldığı iddianamede, doktor E.C'nin ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme'' suçundan 1 ile 2 yıl arasında hapsi istendi.



Davanın görülmesine Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.





