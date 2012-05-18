Başbakan ve bakanların bindiği kayık alabora oldu

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı David McAllister ve aralarında Eyalet Uyum Bakanı Aygül Özkan’ın yanı sıra birkaç kabine üyesinin de bindiği kayık, önceki gün alabora oldu.

Hürriyet'in haberine göre, CDU Eyalet Meclis Grubu’nun yaptığı toplantı çerçevesinde Oldenburg yakınlarındaki Zwischenahner Meer adlı gölde düzenlenen kayık turu sırasında yaşanan talihsiz kaza şöyle meydana geldi:

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı David McAllister’in (CDU) yanı sıra, eyaletin Uyum Bakanı Aygül Özkan (CDU), Ekonomi Bakanı Jens Bode (FDP), Çevre Bakanı Stefan Birkner (CDU), Kültür Bakanı Bernd Althusmann (CDU) ve bazı FDP ve CDU’lu politikacının bindikleri kayıkta kürek çektikleri sırada, yanlarından içinde gazeteci ve foto muhabirlerinin bulunduğu bir bot hızla geçti. Botun neden olduğu dalgalar, bakanların kayığının önce dengesini bozdu sonra da alabora etti.



