‘Başbakan'ı dinlediğimiz ispat edilsin istifa ederim’

Selam Tevhid örgütü soruşturmasını yürüten savcı Adnan Çimen, soruşturmanın adli kolluk ayağını yürüten polislere yapılan operasyon konusunda Twitter hesabından açıklama yaptı. Çimen, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanları ya da MİT Müsteşarı’nı (Hakan Fidan) dinlediğim ispat edilsin istifa ederim” dedi.

Çimen’in yaptığı açıklamalar şöyle: “Sayın İstanbul Başsavcısı’nın basın bültenini hayretler içerisinde okudum. Oradaki hususlara suç duyurularımda açıkça cevap verdim. Buna rağmen bildik ezber ve olayın ve dosyanın içerine aykırı ezber bilgiler tekrar edilmiş. Arzu eden dilekçeme tekrar bakabilir.

Yalnız şu hususu değerlendirmek isterim ki; soruşturma maddesi olan casusluk iddiası çok zorlu olmuş. Çünkü casusluk suçunun tipolojisiyle burada ki eylem hukuksal olarak farklıdır. Bir soruşturma sırasında elde edilen bilgiyle suç işlenmez. Neden mi? TCK Osman Yaşar cilt 6 da aynen şöyle:

‘Suçun maddi unsuru bilgilerin temin edilmesidir. Maddi unsur oluşturan hareket esasen var olan bilgilerin ele geçirilmesi yanı bu maksatla çaba gösterilerek teminidir.’

Yani daha önce başkaları tarafından oluşturulmuş bilgilerin bir şekilde temini söz konusudur. Dolayısıyla soruşturma yaparak bilgi elde etmek suretiyle bu suçu işlemek söz konusu olamaz. Olsa olsa özel hayatın gizliliğini ihlal ya da görevi kötüye kullanma olabilir. Belli ki soruşturma maddesi bulmada çok sıkıntı çekmiş ve çare bulamayınca da uysa da uymasa da denilmiş.

‘Başbakan, bakanları ve MİT Başkanı'nı dinlediğimiz ispat edilsin istifa ederim’

Savcı Adem Özcan beyin açıklamasını okudum. Başbakan ve yakın çevresi dinlenmedi, demiş. Dosyayı yürüttüğüm yaklaşık 5 aylık sürede Başbakan’ı, bakanları ya da MİT Müsteşarı’nı dinlediğimi ispat etsinler derhal istifaya hazırım. Hodri meydan. Yalancı mısınız algı operasyonu mu yapıyorsunuz görelim.

Selam terör örgütü Yargıtay tarafından 2002-2006-2014’te 3 kararla silahlı terör örgütü olarak kabul edildi. Sayın Başsavcı basın bülteninde uydurma örgüt demiş. Yargıtay’ın kararları sizi bağlamıyor mu? Ya da emniyetin terör listesi?”

HSYK’ya ‘Beni araştırın’ diye başvurmuştu

Savcı Çimen, ‘7 bin kişi dinlendi’ haberlerinin basında yer aldığı 24 Şubat tarihinde aynı gün Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) başvurarak kendisi tarafından yürütülen soruşturma dosyasının müfettiş görevlendirilerek araştırılmasını talep etmişti. Ancak aradan geçen 5 aylık sürede müfettiş raporunu hazırlanamadı.Çimen, “alınan dinleme kararlarının savcılığın ıslak imzalı talep yazısı ile mahkemeye gönderildiği, dolayısıyla ıslak imzalı evrakların incelenmesi sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkacağını” adalet.org'daki yazısında ve HSYK başvurusunda dile getirmişti.

Ayrıca, HSYK tarafından 17 Temmuz’da Sulh Ceza Mahkemesi’ne atanan hâkim Bekir Altun’un soruşturma kapsamında yapılacak dinlemelere onay veren dönemin Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle yetkili 3 hâkimden biri olduğunu öğrenildi.