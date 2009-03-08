Başbakan vatman oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hafif Raylı Sistem Projesi çerçevesinde yaptırılan ANTRAY'ın ilk seferinde tramvayı kullandı.



Başbakan Erdoğan, Antalya'da düzenlediği mitingin ardından Başbakanlığa ait otobüsle Antalyalılar'ı selamladı. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Başbakan Erdoğan, yol boyunca çocuklara oyuncak dağıttı.



Başbakan Erdoğan daha sonra Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya milletvekilleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan otogar kavşağının açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kavşağın, altından hızlı trenin de geçeceği şekilde projelendirildiğini belirterek, "Burada 21 metre alta iniş var. Menderes Türel kardeşime, yüklenici firmaya ve emeği geçen herkese bu kavşağın yapımı için teşekkür ediyorum" dedi.



Erdoğan daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Hafif Raylı Sistem projesi çerçevesinde yaptırılan ANTRAY'da vatmanlık yaptı. Sürücü koltuğuna oturan Erdoğan, görevli vatmanın tarifiyle aracı çalıştırarak Dokuma semtindeki eski Pil Fabrikası önünden birinci etabın son noktası olan Meydan Kavşağı'na kadar tramvayı kullandı.



Başbakan Erdoğan'ın vatmanlık yaptığı tramvaya eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve partililer de bindi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tramvay turunun ardından Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'i makamında ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Vali Yüksel ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.



(AA)

