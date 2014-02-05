'Başbakan tuzluklara bakmasın; et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var?'

Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, ''Meğer bazı tuzluklar AKP'ye de sızmış'' diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Twitter'dan koyun fotoğrafı paylaşıp "Asla nankörlük etmezler" yazan AKP İzmir Milletvekili Ali Aşlık hakkında ''Türkiye'de bir milletvekili arkadaşımız kendilerini koyuna benzetmiş. Et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var? Başbakan tuzluklara bakmasın, Türkiye'de tuz kokuyor ona baksın" yorumunda bulundu.

'SİT derecesini düşürerek villaları yaptılar'

Günay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İzmir'in Urla İlçesi'ndeki SİT alanları tartışmalara değinen Günay, "Yıkım tebliğ edilmiş ama gerçekleştirilmemiş. Çeşitli itiraz süreçleri olduğu için gerçekleşmemiş. 2010 yılında bir kararname çıktı, bu alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alındı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Bizim bakanlıktan alındıktan sonra tabiat varlıkları tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir komisyon haline dönüştü. 2011 yılında SİT derecesi düşürülerek bu villaların devamı sağlanmış" dedi.

'İzmir'deki mozaikler konusunda bakanın hakkını yemeyelim'

Kemalpaşa'daki mozaiklerle ilgili olarak Günay, "O arazi 3'ncü derece arkeolojik tarihi SİT alanı olarak değerlendirilmiş bir alan. Bir firma oraya depo yapmak istemiş, sondaj kazıları esnasında son derece önemli arkeolojik buluntular çıkmış. O mozaiklerin içinde bir tanesi Anadolu parsını temsil ediyor. Bu alan bu buluntudan sonra 1'nci derece haline geldi. Alanın bütününde çalışma yapmadan mozaiklerin kaldırılmasına karar vermek bence doğru değil. Üzerinde çalışmaya başlanmasından 3 ay sonra benim bakanlığım sona erdi. Mozaik olan bir alanın üzerinde bir müze yapılabilir ama tümüyle çevreyi kapatacak olan bir depo yapısı kesinlikle olmaz. Mozaikler kaldırılsa bile o buluntular orada bulunduğu sürece bir depo yapılamaz. Bakan da şuanda bir depo yapılmasına müsaade etmiş değil, hakkını da yemeyelim" diye konuştu.

'Urla'da birilerinin ayağına basmışız'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki ihtilafın sadece İstanbul üzerine olmadığını belirten Ertuğrul Günay, "İstanbul'a gider gitmez Kazlıçeşme'deki konutları gördüm, ben İzmir kampanyası ile meşgulken yükselmeye başlamıştı. Hemen bir turizm ve SİT bölgesi olmamasına ama surlara çok yakın, surları etkileme alanı içinde olmasına dayanarak o kulelerin durdurulması için yazı çıkarttım ve ilgili birimlere tebliğ ettim. Ondan sonra Sayın başbakan ile ilişkilerimiz düzelmedi. İstanbul'daki yapılaşmalar beni bakanken de, şu anda da rahatsız ediyor. İstanbul'da bıraksak Sultanahmet Meydanı'na AVM yapacaklar diye feveran etmiştim. Ben sanıyordum ki, Başbakan ile ihtilafımız İstanbul üzerinedir, ama şimdi anlıyorum ki Urla'da da birilerinin ayağına basmışız, Kemalpaşa'da da basmak üzereymişiz" dedi.

'Başbakan tuzluklara bakmasın'

Son günlerde 'tuzluk' ifadesine ve 4 bakan ile ilgili fezlekelerin sorulması üzerine Günay, "Fezlekeyi Meclis'e göndermeyen arkadaşlarımız anayasa suçu işliyorlar. Türkiye'de bir milletvekili arkadaşımız kendilerini koyuna benzetmiş. Et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var? Başbakan tuzluklara bakmasın, Türkiye'de tuz kokuyor ona baksın" dedi.