Kültür Bakanı Çelik: Antik mozaikleri kaldırtıyoruz, duvarlara bakarız!

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yolsuzluk iddiası ile yürütülen operasyon kapsamında telefonları dinlenen işadamı Latif Topbaş ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Topbaş’ın sahibi olduğu arazide bulunan antik mozaiklerin kaldırttığı ortaya çıktı.

23 Kasım 2012 tarihinde, İzmir Kemalpaşa’da, işadamı Latif Topbaş’a ait arazi üzerinde 4. yüzyıla ait bir antik kent bulunmasının ardından yapılan telefon görüşmesinde, Ömer Çelik’in antik duvarların birinci dereceden arkoloijik sit olması sebebiyle kaldırılamayacığı, ancak mozaiklerin taşınacağına ilişkin sözleri yer alıyor. Latif Topbaş’ın arazinin devlet tarafından satın alınmasını talep etmesi üzerine de, Çelik, “bir bakayım abi ona da onu nasıl yapacaklar konuşup tekrar bilgi vereyim” diyor.

Artı Bir televizyonunda yayımlanan “Canlı Gaste” programında yayınlanan haber şöyle:

Ömer Çelik: Şimdi abi genel müdürden bilgi aldım sizin oradaki mozaikleri kaldırıyorlar

Mustafa Latif Topbaş: Tamam

Ömer Çelik: İzmir’deki fakat başka bir problem var oradaki duvarlar

Mustafa Latif Topbaş: Hı hı

Ömer Çelik: Birinci dereceden arkeolojik sit alanı

Mustafa Latif Topbaş: Evet

Ömer Çelik: Bunu bunu sitten çıkartmanın imkânı yok

Mustafa Latif Topbaş: Hım

Ömer Çelik: Yani orda korunması gerekiyor bunun

Mustafa Latif Topbaş: Evet

Ömer Çelik: Dolayısıyla diyorlar orda bir proje yapılacağı zaman bunları koruyacak şekilde bir proje yapılması lazım

Mustafa Latif Topbaş: Evet

Ömer Çelik: Bunlar yıkılmadan şey olmadan diye onları ki niye birinci dereceden arkeolojik site giriyormuş

Mustafa Latif Topbaş: Evet

Tarihi kalıntıdaki mozaikler depo yapılabilsin diye kaldırılacak ama bir duvar engel oluyor. Görüşmenin devamında Latif Topbaş, kültür bakanına o duvarın tarihi bir önemi olmadığın anlatıyor.

Mustafa Latif Topbaş: Abi mozaikler mozaikler orda mühim de o duvarlar hiç mühim değil yani oranın bana resimlerini getir dediler eskiden yapılmış dökülmüş duvarlar yani zaten toprağın altında duvarlar biz çıkartık onları

Ömer Çelik: İşte ... teknik şeyini bilmiyorum birinci derece arkeolojik sit alanı olunca dokunamıyordurlar

Görüşmenin sonuna gelinirken, Latif Topbaş Bakan Çelik'e devletin araziyi satın almasını öneriyor.

Mustafa Latif Topbaş : tamam abi o zaman bir yol varsa devlet bizim karda istemiyoruz orayı biz satın aldık üç sene evvel

Ömer Çelik : tamam

Mustafa Latif Topbaş : Yani alır

Ömer Çelik : Ben bir bakayım abi ona da onu nasıl yapacaklar konuşup tekrar bilgi vereyim

Mustafa Latif Topbaş : Allah razı olsun sağ olasın abi çok teşekkür ederim

Ömer Çelik : Sizden de ... sağol saygılar

Mustafa Latif Topbaş : Sağ olun ... abi

Günay: Başbakan’la ilişkimiz niye gerginleşti şimdi anlıyorum

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay fezleke ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, “Telefon görüşmesinde duvar diye geçen saray duvarlarıydı. Sayın Başbakan ile İstanbul'daki yapılaşmalar nedeniyle ihtilafımız var zannediyordum ama bunları görünce İzmirde bilmeden birilerinin ayağına bastığımızı gördüm. Yani birdenbire ilişkimiz niye gerginleşmişti onu şimdi daha iyi anlıyorum''dedi.

Günay, ayrıca tarihi keşiften sonra bölgenin 3. derece sit alanından 1. dereceye yükseltildiğini belirtti.