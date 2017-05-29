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Başbakan: Türkiye huzur coğrafyasıdır

"Hedefinde bu iklimi bozmak isteyenler, tarihin her döneminde olduğu gibi yine sukutuhayale uğrayacaktır"

Fotoğraf: Arşiv

29 Mayıs 2017 01:51

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı "İstanbul Protokolü İftarı ve İstanbul'un Fethinin 564. Yılı Kutlamaları"nda konuştu. Yıldırım, “Türkiye, onlarca etnik kökenin, farklı inanışın, değişik yaşam tarzlarının tarih boyunca birlikte olduğu bir huzur coğrafyasıdır.  Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının daha güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamızdır, dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dün Osmanlı Devleti'nin topraklarında dostça yaşayan bütün unsurlar bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı huzur içinde yaşamaktadır. Hedefinde bu iklimi bozmak isteyenler, tarihin her döneminde olduğu gibi yine sukutuhayale uğrayacaktır. Bizler, emanet aldığımız bu mirası, kardeşlik hukukunun gereğini her daim yerine getireceğiz."

"Kutlu ecdat, 6 asır boyunca dünyayı adalet, barış ve huzurla yönetmiştir" diyen Yıldırım, "Bugün bu uzlaşı, birlik, beraberlik yaklaşımına ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın dünden daha çok ihtiyacı vardır. Bundan dolayı, idrak etmeye başladığımız bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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