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Erdoğan: Verim alamadığımız arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendireceğiz

Erdoğan, terörle mücadele konusunda “Son günlerde bire on gidiyor” dedi

29 Mayıs 2017 00:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen ‘Fetih İftarı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Verim alamadığımız arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, terörle mücadele konusunda da “Son günlerde bire on gidiyor” dedi.

Erdoğan, Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla ilgili de “Bu akşam Beşiktaş Türkiye ligi şampiyonu oldu, tebrik ediyorum.  Fenerbahçeli olsam da tebrik etmek boynumuzun borcu” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

İstanbul, Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamının da İstanbul ile insani ve fiziki bağlantısı vardır. Öyleyse İstanbul'u anlatmak, Türkiye'yi anlatmaktır. 

İstanbul'a hizmet etmek de Türkiye'ye hizmet etmektir. Biz İstanbul'dan aldığımız ilhamla diğer 80 şehrimizin tamamına eğitimden sağlığa, ulaşımdan toplu konuta, kültür sanattan spora ve sosyal yardımlara kadar her türlü hizmeti götürdük, götürüyoruz.

Beşiktaş Süper Lig'de şampiyon oldu. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Her ne kadar Fenerbahçeli'ysem de tebrik etmek boynumun borcudur.

Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor. Türkiye ve onun vitrini olan İstanbul'a bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Biz bu durumun farkında olduğumuz için demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için öncelikle 2019'a kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak önemli bir eşiktir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki hedeflerimizin de lokomotifi yine İstanbul olacaktır.

Özellikle FETÖ, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin bu şehre (İstanbul) verdikleri zararları ortadan kaldıracak, onları bir daha bu şehre el uzatamayacak hale getirecek çalışmaları süratle tamamlayacağız.

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