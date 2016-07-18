Başbakan, torununun "Bunlar bizim askerimiz değil mi, niye öldürüyorlar?" sorusunu anlatırken ağladı

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin bilançosunu açıkladıktan sonra torununun kendisine soruduğu soruyu aktarırken ağladı. Yıldırım, darbe girişimi sırasında 208 kişinin şehit olduğunu belirtirek "Benim 12 yaşındaki torunum 'Dede bunlar bizim askerimiz değil mi? Niye öldürüyorlar?' diye sordu. Ben cevap veremedim. Ama cevabını vereceğiz, öyle bir vereceğiz ki" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili bölümü şöyle:

"Hangi ilde kimin geleceği, hangi bakanlıklara kimin atanacağı, onların müsteşarlarının kimin olacağı... Yani tam 12 Eylül darbesinin planlaması niteliğinde bir planlama. 12 Eylül darbesi bile vatandaşlarının üzerine bomba atmadı, Meclis'ini bombalamadı, polis karargahlarını bombalamadı, Cumhurbaşkanı'nı bombalamadı ve bu ne demektir biliyor musunuz kardeşlerim, bu devletin verdiği elbiseyi giyeceksiniz, onun imkanlarından faydalanacaksınız, bu milletin dişinden tırnağından arttırdığı vergilerle alınan silahları yağmur gibi onların üzerine atacaksınız... Bunun asla ve asla kabul edilebilir bir yanı yok. Bunu ancak Suriye'de Esed yapıyor. Ben şanlı Türk ordusunu, cani Esed'in yaptıklarıyla karşılaştırmaktan hicap duyuyorum. Ama bu onların işi değil, yuvalanan terör çetelerinin kalkışmasıdır.

"Bu olayın bundan sonraki kısmı da önemli. Gerek hukuki yönden, gerek yasal yönden bazı kararlar süratle alındı, alınıyor ve uygulamaya girilecek. Ve gelişmeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Yavrularımızın geleceğinin karartılmasına yol açacak yasa dışı, meşru olmayan bu hareketlerin bir daha ülkemizde yaşanmaması için gereken her türlü tedbiri olacağız. Torunum "Bunlar bizim polisimiz, askerimiz değil mi neden insan öldürdüler" di... (ağlamaya başladı) ben buna cevap veremedim. Ama buna cevap vereceğiz, öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek"