Başbakan telefonda kız istedi

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nde polislerle kahvaltı yaptı. Bir polis memurunun ricası üzerine sevdiği kızın ailesini telefonla arayan Başbakan Yıldırım, anne ve babayı evliliğe ikna etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Yıldırım, bayram namazını Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldıktan sonra Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, sohbet esnasında önümüzdeki yıl düğün yapacağını öğrendiği nişanlı polisin eş adayının ailesini telefonla aradı. Başbakan Yıldırım, "Hayır işlerinde acele etmek lazım. Bu sene olursa katılacağım" diyerek düğün tarihinin erkene çekilmesini sağladı ve düğüne katılma sözü verdi.

Bu diyalog üzerine bir başka polis memuru ise dünürlük yapması için ricacı oldu. Başbakan Yıldırım, bu kez de kızın ailesini aradı. Önce kızla, sonra da anne ve babası ile telefonda görüşerek dünürlük yapan Yıldırım, aileyi evliliğe ikna etti. Bu görüşmeden sonra polis memurunun annesini de arayarak oğullarına kız istediğini ve kızı aldıklarını müjdeledi.

Başbakan Yıldırım, polis telsizinden İstanbul'da görev yapan tüm polislerin bayramını kutladı. Ziyaretinde Başbakan Yıldırım'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.