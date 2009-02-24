Başbakan tehlike atlattı

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, miting ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere helikopterle Yozgat'a giderken hava muhalefeti nedeniyle Çorum'un Boğazkale ilçesine inmek zorunda kaldı.





Başbakan Erdoğan'ı taşıyan helikopter, hava muhalefeti nedeniyle Yozgat'a en yakın ve en uygun yer olan Boğazkale ilçesindeki ilçe Jandarma Komutanlığının helikopter pistine indi. Erdoğan, bir süre burada dinlendi. Askerlerle ve kendisini görmeye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara hediye verdi.



Erdoğan, Boğazkale Kaymakamı Fırat Çelik ve ilçe jandarma komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Alptekin Gemici'ye de çini işlemeli tabak hediye etti.



Karayoluyla devam etti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'un Boğazkale ilçesinden 35 kilometre uzaklıktaki Yozgat'ta karayoluyla gitti.











