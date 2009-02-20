Başbakan teğet iddiasından vazgeçti

Erdoğan'a pankartlı destek - FOTOGALERİ

‘Sıkıntılı bir yıl ama aşacağız’

Erdoğan sendeledi

‘Tasarruf yapacağız’

Pankartlı destek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adapazarı'nda düzenlediği mitinge katılmadan önce Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde belediyenin yaptırdığı 41 tesisin açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Bu sene bizim için sıkıntılı bir yıl. Ama aşacağız" dedi.İstanbul'dan saat 11.00'de helikopterle Hendek'e gelen Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan tören alanına gelirken korumalarının arasında sendeledi, son anda bunu fark eden korumaların yardımıyla toparlandı.Erdoğan meydanda toplanan yaklaşık 5 bin kişilik bir kalabalığa yaptığı konuşmada kalkınmanın yerelden başladığını 21'inci yüzyılda ülkeler arasındaki rekabetin şehirler arasındaki rekabete dönüştüğünü, 81 ili tüm ilçeleriyle birlikte birer marka haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.Daha önce Türkiye denilince akla İstanbul ve Ankara geldiğini bugün ise Türkiye'nin bir çok ilinin tüm dünyada tanındığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin dış ülkelerde yapılan iyi tanıtımı sayesinde de 2002 de 8.5 milyar dolar olan turizm gelirinin 2008'de 22 milyar dolara çıktığını, 2002'de 13 milyon olan ülkeye gelen turist sayısının 2008'de 26 milyona ulaştığını anlattı.Türkiye’yi dünyanın yıldızı haline getirmek zorunda olduklarını da söyleyen Erdoğan heyecanın, enerjinin, birlik beraberlik ruhunun muhafaza edilmesi halinde aşılamayacak bir engel olmadığını da belirtti.Erdoğan yaşanan küresel krize de değinerek, "Dünyadaki krizleri bize fatura etmek ayıp oluyor. ABD'deki, Avrupa'daki krizi kimse bize fatura etmeye kalkmasın. ABD'de birçok büyük banka çok ucuz fiyatlara el değiştiriyor. Türkiye'de bir tane batan banka bile yok. Sıkıntı olacak. Bu sene bizim için sıkıntılı bir yıl. Ama aşacağız. Biraz tasarruf yapacağız. Ama aşacağız" dedi.Başbakan konuşmasında Türkiye'nin uluslararası alanda da ağırlığını koyan bir ülke haline geldiğini, ülkeler arasında arabulucuk yaptığını belirterek, "Doğruyu en gür sesiyle haykıran bir ülke. İnsanları ben Türküm diye alnı açık, başı dik gezebilen bir ülke" diye konuştu.Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında bir grup genç hemen önünde birbirlerinin üzerine çıkarak kule yapıp pankartlar açtı. Bazılarında kündeye getirilen Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun balonunu patlatan Erdoğan görüntüleri bulunan pankartlar dikkati çekti. Erdoğan, "Sakarya bu işi iyi biliyor. Ama Davos'a devam" diyerek bir bakıma Davos'taki çıkışının unutturulmaması mesajını verdi.Erdoğan konuşmasının ardından toplu açılışları gerçekleştirip Hendek Belediyesi'ne gitti, ardından Merkez Camii'nde cuma namazını kıldı.