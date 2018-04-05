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Başbakan: Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangında 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıya ilişkin idari ve adli süreçler devam ediyor

05 Nisan 2018 22:36

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. 

"Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiaları

"İddialar Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. 

Menbiç'e herkes hevesleniyor. Ameirka geldi ayağını sürüyor, şimdi Fransa'ya geliyor. Ama kimse burası kimindir demiyor. Bırakın insanlar kendi memleketlerinde rahatça yaşasınlar. Bırakın bu adamlar geleceklerine kendi sahip çıksın."

Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangın

"Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakıma alındı başka hastanelerde. Olay yerine 70 adet ambulans yangın sonrası sevk edilmiş. Yangın sebebi kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek."

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırı

"Hayatını  kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Böyle bir olayın yaşanması ilim irfan yuvasında çok vahim bir durumdur. Arkasında başka bir sebep mi vardır, bir cinnet hali midir, bütün bunlar kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmadan bakılacak. Kamuoyu ileriki bir tarihte bu konuda bilgilendirilecektir."

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