Başbakan: Suriye'de bir tankımızın isabet aldığı bilgisi var

Başbakan Binali Yıldırım, Cerablus'ta gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatı sırasında TSK'ya ait bir tankın isabet aldığı bilgisi edindiklerini söyledi. Yıldırım, ''Suriye'de bir tankımızın isabet aldığı bilgisi var ama teyit edemedik'' dedi. Yıldırım, Fırat Kalkanı harekâtının ''sınırdaki terör tehdidinin son buluncağına kadar devam edeceğini'' söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, daha sonra yaptıpı açıklamada IŞİD tarafından bir tankın vurulduğunu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yıldırım, kamuda gerçekleştirilen ihraçlarla ilgili olarak, ''Bölücü terör örgütüyle ilişkisi olmuş kamu çalışanları da tasfiye ediliyor'' diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, partisinin MYK toplantısı öncesi yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

''Bayramın birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize katkılar sağlamasını Cebab- Mevla'mdan niyaz ediyorum. Bayramlar düşmanlıkların azaldığı, kardeşliğin, sevginin, saygının doruğa çıktığı müstesna günler. Umarım bu bayram bölgemiz için güzel günlerin habercisi olur. Ülkemizde fevkalade olaylar oldu, büyük bir darbe girişimini milletimiz ferasetiyle bertaraf etti. Ülkemizde kardeşliği, birliği beraberliği yok etmeye çalışan terör örgütüyle de amansız mücadelemiz devam ediyor. Tehditler tamamen bitene kadar güvenli alan oluşturma gayretimiz de devam edecek. Aynı zamanda yurt içinde de terör örgütünün yuvalandığı 10-12 bölgeyi de yok etmek için güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor

Kamudaki ihraçlar

''Kanun Hükmünde Kararnamelerde FETÖ'ye yardım ve yataklık eden memurların ihracı için karar alındı ve uygulamaya kondu. Daha sonra çıkan KHK'larda ise bölücü terör örgütü PKK'ya destek sağlamış, elindeki imkanları terör örgütünün amacına hizmet için kullanan kamu içindeki memur ve yerel yöneticilere de aynı uygulama yapıldı. Bunun içinde kamu kaynaklarını terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanmış olanlar içinde gerekli uygulamalar devreye konulacak.

Cerablus operasyonu

''Başta DAEŞ olmak üzere diğer terör gurupları da zaman zaman sınıra yakın bölgelere roket gönderdi. Şu ana kadar 29 vatandaşımız bu şekilde hayatını kaybetti. Son olarak Gaziantep'te bir düğüne saldırı düzenlendi. Bu nedenlerden dolayı DAEŞ'e yönelik operasyon başlattık. Bu operasyonun amacı ülkemizin güney sınırlarını güvene almak. Bu güveni yüzde 100 sağlayana kadar DAEŞ'e PKK'ya YPG'ye yönelik operasyonlar devam edecek.

Soru: NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirdiniz. El Bab ve Rakka'ya operasyon düzenlenmesi bekleniyor...

Arkadaşlar ülkemizin güney hudutlarını emniyete almaya çalışıyoruz. Başta DEAŞ olmak üzere terör grupları sınırlarımızın içerisindeki bölgelere roket gönderiyorlar, füze gönderiyor. Şu ana kadar 129 kadar vatandaşımız hayatını kaybetti, Gaziantep'te 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü veya yapısını değiştirmek değil, ülkemizin güney sınırlarını emniyet altına almak, vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu iki hususu yüzde yüz sağlayana kadar buradaki operasyonlarımız diğer terör gruplarına da devam edecek.

Soru: Sayın Müezzinoğlu'nu kabineye aldınız, bir devir teslim olacak mı?

Bakalım... Koltuklar boş kalmaz...

TSK'dan açıklama

Binali Yıldırım'ın Yıldırım, ''Suriye'de bir tankımızın isabet aldığı bilgisi var ama teyit edemedik'' sözlerinin ardından açıklama yapan TSK, 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

09 Eylül 2016 tarihinde 13:11-15:34 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin/Basyan ve Hakurk bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 3 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.