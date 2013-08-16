Başbakan söyledi, 9 gazete tekrarladı: Elbet bir Musa çıkar!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'da darbe sonrası Adeviyye ve Nahba meydanlarını güç kullanılarak boşaltılmasını eleştirdiği konuşmasında "Elbet bir Musa çıkar" sözü, 9 gazetenin manşeti oldu. Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak, Milat, Bugün, Star, Güneş, Yeni Akit ve Vatan gazeteleri Başbakan'ın konuşmasını aynı başlıkla vermesi dikkat çekti.

Bugün (16 Ağustos 2013) yayımlanan 9 gazete aynı manşetle çıktı.

Başbakan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi havaalanında yaptığı açıklamada, Mısır'da yaşanan olaylara değindi. Erdoğan, "Fok balıklarıyla ilgili saatlerce yayın yapan uluslararası medyanın, Mısır’da Filistin’de ölen çocukları görmesi için acaba ne kadar kan akması gerekiyor? Mısır’daki darbe yönetimine şunu hatırlatmak istiyorum. Bu dünya kudretli gibi görünen firavunlara bile kalmadı. Er ya da geç bir Musa çıkar ve zulmün hesabını sorar" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak, Milat, Bugün, Star, Güneş, Yeni Akit ve Vatan gazeteleri de Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerini "Elbet bir Musa çıkar" başlığıyla okuyucularına aktardı.