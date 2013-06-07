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Başbakan döndü, medyanın 'canı feda'

Sabah, Habertürk, Bugün, Star, Türkiye, Zaman, Yeni Şafak gazeteleri "Demokratik talebe can feda" başlığını attı

07 Haziran 2013 13:42

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fas, Cezayir ve Tunus seyahatinin ardından Türkiye'ye dönüşünde gazetecilere verdiği yanıtları manşetlerine taşıyan Sabah, Habertürk, Bugün, Star, Türkiye, Zaman, Yeni Şafak gazeteleri aynı başlığı taşıdı. 7 gazetenin bugünkü manşetleri "Demokratik talebe can feda" oldu.

7 gazete manşetleriyle pişti oldu.

Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Afrika ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamasını manşetten okuyucularına duyuran Sabah, Habertürk, Bugün, Star, Türkiye, Zaman, Yeni Şafak gazeteleri "Demokratik talebe can feda" başlığını attı. Başbakan'ın Türkiye'ye dönüşünün ardından gazetelerin birinci sayfalarını son günlere kıyasla çok daha büyük bir özenle hazırladıkları da dikkat çekti.

 

Başbakan ne demişti?

 

Kuzey Afrika dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bir kitle var ve hiçbir şeyi dinlemeden geliyor. Bizden herhangi bir miting alanı mı veya toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ile alakalı bir şey mi istendi? Öyle olsa, demokratik taleplere canımız feda. Biber gazı olayındaki aşırılıkları eleştirdik. Ama dünyada biber gazının yasak olduğu hiçbir gelişmiş ülke yoktur. Biber gazını fevkalade bir hal olmadıktan sonra asla kullanmayacaksınız. Su kullanın, bu tür dağıtma işlemlerini yapın diye söyledik. Buna daha sonra büyük ölçüde uydular" demişti.

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