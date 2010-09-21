'Başbakan soy sop dedi siz sustunuz'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin temaslarında “Türkiye ile ilgili kaygılarımız var” diyen Alman Sosyal Demokratlar’a, “Size söyledik, bizi dinlemediniz. Türkiye’de Başbakan soy sop tartışmasına giriyor bir şey demiyorsunuz. 48 gazeteci cezaevinde tepkiniz yok” yanıtını verdi.





Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Sigmar Gabriel’in davetlisi olarak Berlin’de bulunan Kılıçdaroğlu, temaslarını dün de sürdürdü. Kahvaltısını SPD yöneticisi, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz ve Achim Post ile yapan Kılıçdaroğlu’na Schulz, “Genel başkan seçildikten sonra kullandığınız dil bizimkine çok yakın” diye konuştu. Geçmişte CHP ile istenen düzeyde gerçekleşmeyen temasların bundan sonra daha sıklıkla yapılacağını belirten Schulz, Türkiye ile ilgili kaygıları bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu da CHP’nin Türkiye’de eksen kaymasından söz ettiğini fakat Avrupalıların bunu pek dikkate almadığını ifade ederek, “Söylediklerimizi dinlemediniz, dikkate almadınız; bundan sonra daha dikkatli dinleyeceğinizi umuyoruz. Bakın Türkiye’de bir başbakan soy sop tartışmasına giriyor, siz tepki vermiyorsunuz. 48 gazeteci cezaevinde tepkiniz yok” dedi. Görüşmede, iki partinin komiteler kurması kararlaştırıldı.



Türk dernekleri ve vatandaşları ile yaptığı toplantılarda soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Bakın Türkiye’de referandumda ‘hayır’ oyu kullanan herkese darbeci diyen bir Başbakan var. Bunun demokrasi ile alakası var mı? Türkiye’de herkes telefonlarının dinlendiği kaygısı ve korkusunu yaşıyor. Aydınlar bir sabah evlerinden alınıyor, aylarca içeride tutuluyor. Bitmeyen davalar başlatılıyor. Sizce bunların AB ve sosyal demokrasi ile ilişkisi var mı? Ama ne AB evreleri ne de Avrupa’daki sosyal demokratlar yeterli tepkileri veriyor.”





'Evrensel anayasaya varız'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya’daki Türklere seslenirken Başbakan Tayyip Erdoğan’ın referandum sonrası yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, “Oradaki samimiyetini sürdürürse daha çağdaş daha evrensel bir anayasa için katkı veririz” mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, Almanya’daki temasları kapsamında Berlin’de gurbetçilerle biraraya geldi. Kılıçdaroğlu, konuşmada Erdoğan’ın referandum sonrası açıklamalarına göndermede bulunarak şunları söyledi: “Samimiyetini sürdürürse daha çağdaş daha evrensel bir anayasa için katkı veririz. AKP, MHP hatta BDP de bunda olmalı. Kürt sorununu kimseye ihale etmeden çözmeliyiz, biz çözeriz.”

Kılıçdaroğlu dün Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Sigmar Gabriel’le buluştu. Görüşmede Gabriel’e Kılıçdaroğlu, Avrupa ile sosyal demokrat partiler başta olmak üzere yeni bir ilişki ve iletişim kurmak istediklerini söyledi. Gabriel de bundan memnun olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinde kararlılık ifade ettiklerini tıkanan noktaları açmak için hükümet nezdinde de gereken girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Gabriel ise “Biz Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini istiyoruz. CHP ile geçmişte bazı sorunlar yaşadık. Şimdi yeni bir durum var. Biz referandum paketine ordunun yetkilerinin kısıtlanması bakımından mutluluk verici bakmıştık. Ama Sayın Genel Başkan’ın anlattıklarıyla farklı bir izlenim edindik.”





'Tarihi eserler gerçek mekânında sergilenmeli'



Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’deki Bergama Müzesi’ni gezdi. Kılıçdaroğlu, tarihi eserlerin gerçek mekanlarında teşhir edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “İnsanlar o eserleri gerçek mekanlarında görmeli ki eserlerin bulunduğu çevreyle bağlantı kurabilsin. Burada hukuki bakımdan sorunlu pek çok eser var; ama özellikle ve öncelikle Boğazköy Sfenksi’nin bir an önce Türkiye’ye iadesi gerekir.”









