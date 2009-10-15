Başbakan seksapellikte sınıfta kaldı

T24 - "HottestHeadSofState.Wordpress.Com" sitesi dünyanın en seksi politik liderlerini kendi meşrebince seçti ve ilan etti. 172 kişilik listenin başındaki isim ise Ukrayna Başbakanı Yula Timoşenko...



Dünyanın en seksi politikacılarını açıklandığı sitesinde gözlerimizi ister istemez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.



isviçre'deki Davos Ekonomik Forumu'nda, İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e karşı "one minute" çıkışıyla bir anda bütün dünyada önemli bir üne ve özellikle Müslüman dünyası için karizmatik bir lider statüsüne yükselen Başbakan Erdoğan'ı hiçbir şey kurtaramamıştı anlaşılan.



172 'seksi' siyasetçinin bulundu listede Başbakan Erdoğan kendisine ancak listenin ortalarında diyebileceğimiz 108. sırada yer bulabilmişti.



Obama 15. sırada yer alırken Putin 18. sırada



Rusya Başbakanı Vladimir Putin listede kendisine 18. sırada yer bulurken, ABD Başkanı Barack Obama, kendisini 15. sırada yer bulabilmişti. Son dönemlerde durgunlaşan ABD-Rusya ilişkilerini umarız bu 'seksi siyasetçi' anlayışı bozmaz.



Listede bizim ismen aşina olduğumuz abzı liderlerin ise yerleri şu şekilde:



Fransa Cumhurbaşkanı Nicholay Sarkozy 28. sırada, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili 35. sırada, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan 106. sırada, Almanya Başbakanı Angela Merkel 107. sırada ve Azeybaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise 157. sırada...

