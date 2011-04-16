Başbakan seçim beyannamesini açıkladı

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, “çıraklık ve kalfalık” döneminden sonra “ustalık dönemi” belgesi olarak sunduğu AKP'nin seçim beyannamesini yaklaşık 1,5 saat süren bir konuşmayla özetledi, ancak merakla beklenen “çılgın” projesini açıklamadı. Çılgın projenin yerinin İstanbul olduğunu söylemekle yetinen Erdoğan, “Türkiye Hazır Hedef 2023” başlıklı seçim beyannamesinin beş ana başlığını “İleri Demokrasi”, “Büyük Ekonomi”, “Güçlü Toplum”, “Yaşanabilir Çevre Marka Şehirler” ve “Lider Ülke” olarak sıraladı. Kürt sorununun “özgürlük-kardeşlik temelinde ve özgürlük-güvenlik dengesi içinde çözüleceğini” belirten, ancak bu konuda bir reform açıklaması yapmayan Erdoğan, yeni sivil anayasanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Sanayi ve teknolojiden tarıma, kişi başı gelirden istihdama kadar ekonomik hedeflerini anlatan Erdoğan, İstanbul'un iki yakasına iki yeni şehir inşa edeceklerini söyledi. Erdoğan, yoksullar için “peşinatsız, faizsiz, ayda 100 lira taksitle” toplam 100 bin konut yapılacağını, yeni evli yoksul çiftlerin 25 yıla varan vadelerle, peşinat ödemeden konut sahibi yapılacağını anlattı. İŞ-KUR'da kayıtlı her işsizle birebir temas kuracak meslek danışmanları atayacaklarını anlatan Erdoğan, yeni dönemde yargılamaların hızlanacağını kaydetti. Erdoğan, CHP'yi eleştirirken “dışarıdan değil, Silivri'de tutuklu yargılanan Ergenekon sanıkları arasından aday göstermek durumunda kaldığını, maskeli aday tanıtımı yapan muhalefetin maskesinin seçimde düşeceğini” savundu. 2023'e kadar Türkiye'nin kendi tankını, tüfeğini, topunu, savaş ve yolcu uçağını yapacağını belirten Erdoğan, “çetesiz, mafyasız, cuntasız bir Türkiye mücadelesinin kararlılıkla süreceğini” vurguladı.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında 12 Haziran seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan toplantısından satırbaşları söyle;

"Bugün bu basın toplantısıyla AK Parti’nin 12 Haziran 2011 seçim beyannamesini açıklıyoruz. Beyannamenin ülkemiz, demokrasimiz ve merkezinde bulunduğumuz coğrafyamız için hayırlı olmasını diliyorum.

‘Türkiye Hazır ve 2023’ beyannamenin adı. Öncelikle şunu ifade etmek durumundayım. Bu beyanname bir gelenğin bir alışkanlığın ürünüdür. Bu beyanname dostlar alışverişte görsün diye değildir.

Çıraklık ve kalfalık daha önceden yaptıklarımızda, ustalık da bu beyannamede.

Beyannamenin hazırlanmasında popülarizmden kaçındık. Bu beyannamede ulaşılamaz hayallare, masalımsı vaatlere rastlamayacaksınız. Bu beyanname ile milletimizle samimi bir iletişim dili kuruyoruz.

Milletimize Türkiye’nin gerçek fotoğrafını sunuyoruz.

Türkiye yakın tarihinde siyasetin dilini yalanla özleştiren, tutulamayan vaadlerin verildiği siyasileri çok gördü. Eskiden siyasiler onlar ne verdiyse ben 5 fazlasını veriyorum denirdi. Bunlar ne yazık ki memleketimize çok bedel ödetti.



'Ölçüsüz vaatler'

Sırf iktidara gelmek için ölçüsüz vaatler veren siyasiler millete hayalkırıklığı yaşattılar.

Merkez Bankası 24 saat para bastı ve ekonomi oldukça kötü bir duruma gitti. Bu para basmanın kimlere yaradığını özellikle medyadaki arkadaşlarımız bilir.

Türkiye bu vaadler yüzünden çok zorluklar yaşamıştır. Seçimden sonra kemerler sıkılmış ama sarsılan değerler tamir edilememiştir. Çok zorlandıklarında da bir 0 eklemişler. Sonra bir tane daha. Böylece altı tane 0 eklemişler. Bunlar vatandaşı rahat ettirdi mi? Hayır.

Cebinde 10 lira varken bak 100 lira verdik diyorlardı. Sonra 100'ün yanına bir sıfır konarak al sana 1000 lira diyorlardı. Biz bunu bozduk ve altı sıfırı atarak şahsiyetli bir Türk Lirası'nı ülkemize kazandırdık.



'Artık 1 liraya alıyoruz'

Onların bir milyona alamadıklarını şimdi biz 1 liranın altında alıyoruz.

Kaşıkla verilen enflasyon, bütçe açığı, kepçe hatta kürekle vatandaştan geri alınmıştır.

8.5 yıllık iktidarımızda en çok bu tahribatı geçirmek için uğraştık.

Hatırlarsanız 3 Kasım seçimleri öncesi milletimize açıkca 3 yıl bizden bir şey beklemeyin dedik. Şu an iktidara gelemeyen ve gelmeyecek olanlar kuru sıkı atıyorlar.

Dikkat ediniz uçuk vaatlerle gerçekleşmeyecek vaatlerle değil, 3 yıl bizden bir şey beklemeyin diyerek geldik. 3 Kasım ile iktidara gelen ve oylarını arttıran inanç bu siyaset anlayışıdır. Biz yapamayacağımızı hiç vaad etmiyoruz. Biz Türkiye ekonomisinin taşıyamayacağı yükleri vaatlerde bulunmadık. Türkiye siyasetinin içtenliğini kemien popülarizmi bizden hiçbir zaman görmeyeceksiniz.

Dürüst siyaseti terk edenlere milletim yine tenezzül etmeyecektir. Yalanı, istismarı meşru gören, çeteden, mafyadan, karanlık odaklardan güç devşirmeye çalışanlara milletim yüz vermeyecektir.



'Adam bulamadılar, Silivri'ye gittiler'

Dışarda adam bulamayanlar, Silivri'nin içinden aday gösteriyor. Şimdi aday tanıtımında maskeli aday tanıtımı yapıyorlar. Bu bir maskeli balo. Bu hale düşmüşler. Bu anamuhalefet partisinin ne hale düştüğünün göstergesidir. Eminm milletim 12 Haziran'da bunların maskesini indirecektir.

Bakanların enerji bakanı olduklarında palto ile oturduklarını çok iyi biliyoruz. Nüfus kağıdına mühür vurularak mazot alınabiliyordu. Kimin iktidarında, CHP'nin.

Türkiye büyüyüp, zenginleştiğinde hazineyi nasıl boşaltıp, 5 cente muhtaç hale getirdiğini unutmamıştır.

CHP ve MHP'ye gönül veren, diğer siyasi partilere gönül veren kardeşlerim. Bu yol idarenizin demokrasi, hak ve özgürlüklerle birleştiği, Türkiye'nin geleceğini 26. sıradan 17. sıraya yükselttiysek şimdi de 10. sıraya yükseltecek bir adımdır.

Biz 8.5 yıl önce böyle bir Türkiye'de yaşamıyorduk. Küresel finans krizine rağmen biz büyümeye devam ettik.

Kişi başına milli gelir 10 bin doları aştık. 8.5 yıl önce milli gelir 2,300 dolardı. Şimdi böyle bir Türkiye'de konuşuyor beyfendiler.

Enflasyon yüzde 30 iken 3,9 oldu. Bu canavar, Fatma, Ayşe, Ahmet, Mehmet'in cebinde dolaşıyordu. Bu canavarı AK Parti iktidarı çıkardı ceplerden.

Biz iftiralar ve karalamalar üzerine değil, projeler üzerine bir seçim vaatlerinde bulunacağız.



'Patenti bizde'

Bu seçim beyannamesi sandıklar açıldığında unutulacak bir beyanname değildir. Seçime kadar değil Türkiye'nin 12 yılını belirleyen bir beyannamedir. Bu kardeşiniz 2023'ü söyleyene kadar kimse düşünmüyordu, şimdi hepsi 2023 diyor. Patenti bizdedir.

Türkiye'yi şekillendiren bir beyannamedir. Eskiden Türkiye gelecek 12 yılı değil 12 saati göremiyordu. Eskiden Türkiye'de 12 saatlik politika dahi üretilemiyordu. Ekonominin nerelere fırlayacağı bilinemiyordu.

AK Parti iktidarı o dönemlerden buraya getirdi. Seçim beyannamemiz 12 yıl boyunca elden düşmeyecektir. Hacminden dolayı hepsini okuyamam. Ayrıca 10'ar 15'er gün arayla da seçime kadar burada veya farklı yerlerde bunları animasyon uygulamalarıyla halkımıza takdim edeceğim.

Bizim yaptığımız her işin ayağı yere değer. Uçuk değildir. Vaadlerimizin hepsi uygulandı. Bizimkilerin hepsi uygulanan projelerdir.



5 ana başlık

1.İleri demokrasi 2. Büyük ekonomi 3. Güçlü toplum 4 Yaşanabilir çevre ve yaşanabilir şehirler 5. Lider Ülke.

Demokrasinin genişletilmesinde büyük katkılarımız var. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele alanımız vardı ve bunu çok başarılı yürüttük. Bu sayede Türkiye ekonomisi sağlam bir zeminde büyüdü.

2011 seçim beyannamemizin en önemli ve bir numaralı projesi 'Yeni Anayasa'dır. Türkiye halkının dilini yakalamış ve ihtiyaçları karşılayan bir anayasaya ihtiyacı vardır. Türkiye'yi vesayet ve baskılardan arındıracaki demokrasi ve özgürlükleri beslyecek anayasayı gündemimize aldık. Milletin ve STK'ların yaptığı tüm anayasa taslaklarını, TBMM'de yapacağımız çalışmalarla hayata geçirmeye çalışacağız. Yeni anayasa yeterince kısa, öz, insan odaklı ve özgürlükçü olacaktır. Bu da ancak sivil toplumun güçlenmesiyle olabilir.

Koalisyon dönemlerinde kazanımlar heba edilir, bu yüzden siyasi partiler yasasını yeniden ele alıp, partiler ve seçimler yasasını yeniden yapacağız.

Kürt meselesini tamamen özgürlükler ve demokrasi içinde çözeceğiz. Bu noktada da bir çekincemiz yoktur. Artık pranga olan bu sorun da umarım tarihe havale edilecektir. Özgürlüğün teminatı güvenliktir. Özgürlüklerden taviz vermeden, demokrasiden dışarı çıkmadan, terör ve suçla mücadele devam edecektir.

Güven veren bir adalet sisteminin temin edilip, üstünler hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçilmesi AK Parti'nin verdiği en önemli kararlardan biridir."

Benim özellikle savcı olduğumdan bahsediyorlar. Hiçbir yerde bu ifadeyi kullanmadım. Ben milletin avukatıyım. Hiç bir zaman o ifadeyi kullanmadım. Ak Parti döneminde çete ve mafya örgütlenmeleri adalete sevk edilmiştir. Çetesiz, cuntasız bir siyaset için mücadelmizi sürdüreceğiz.



Büyük ekonomi

Seçim beyannamemizin 2. ara başlığı büyük ekonomi. Türkiye iktidarı devraldığımzdan itibaren sağlıklı büyüme kaydetti, büyümeye de devam ediyor. Türkiye ekonomisinin 2010 yılında yüzde 8,9 büyümesi manidardır. 8,5 yıl boyunca ekonomide büyük reformlar gerçekleştirdik. Para politilakalarından ve mali düzenlemden hiçbir zaman taviz vermedik. Ekonomide disiplini tavizsiz sürdüreceğiz. Milletin kaynaklarını sömürmedik. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ne yedik ne de kimseye yerdirdik. Daha düşük enfalsyon daha düşük fazi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul en büyük finans merkezleri arsında yer alacak.



Meslek danışma programı

Meslek Danışma programını başlatıyoruz. Danışmanlar mesleksiz herkese hizmet verecek. İşsizlere yol gösterecek. İşe girmek için gerçekçi plan oluşturmak için vatandaşlara yol gösterecek. Birebir ve kişiye özgü bir proje olacak.

Güçlü Türkiye teknolojiye egemen olan Türkiye'dir. AR-GE çalışmalarına önem vereceğiz.



İnsansız hava aracı üreten 3. ülke Türkiye

Daha önce ithal edilen savunma sanayi ürünleri artık ülkemizde üretiliyor. Bir toplu iğne bile üretemeyen bir sektördü, artık geride kaldı. Ben hayali anlatmıyorum, olanları ve olacak olanları anlatıyorum. İnsansız hava aracı üreten 3. ülke Türkiye olacak.

2023 hedeflerinden bazıları şöyle:

*50 bin ihratçı sayısını 100 bine çıkaracağız....

*ulaştırma projelerine gellecek dönem de önem vereceğiz.

*Ülkemizin en az 16 noktasında büyük ölçekli lojistik bölgeler oluşturalacak.

*Ülkemizin neresinde olursa olsun hangi yöne gitmek isterse istesin bir saatten kısa sürede havaalanına ulaşma imkanı bulacak. Ve ücretler artık hava yolu değil altın yolu oldu. Lüks otobüs fiyatına artık her yere uçabiliyoruz. Havyolu ile seyahat eden yolcu sayısı 300 milyona çıkacak.



Güçlü toplum

Eğitim her zaman olduğu gibi önceliğimiz olacak. Artık okul öncesi eğitim bütün illerimizde gerçekleştiilecek. Ve bu çalışmamaızı ilköğretimle birleştireceğiz. Zorunlu eğitimi 13 yıla çıkarmış olacağız. Öğretim üyesi saysı öğrenci başına 2023 yılında 100 bine yüksleecek. Yeni yasa ile birlikte YÖK düzenlenecek. Gelişmiş üniversitelerimizin yurt dışında kampüs açması teşvik edilecek. 2023'te meslek liselerinin oranı yüzde 65'e düz liselerin oranı da yüzde 35'e indirelecek.



Dev şehir hastaneleri

Türkiye cazip bir sağlık üssü olacak. Dev şehir hastaneleri oluşturacağız. İlki Ankara'da açılacak. İstanbul'da 2 tane hedefliyoruz. En az 1 milyon metrekare arazi üzerinde bu şehir hastanelerini yapmış olacağız. Sokakta sedye üzerinde taşınan hasta istemiyoruz. Her şey bu hastanelerde olacak. Sedye yerine bant üzerinde taşıma olacak. Belli adımları attık, yeterli değil, daha iyi olacak. 120 bin olana doktor sayısı 2023'te 200 bine çıkacak. Diyebilirsiniz nerde bu doktorlar. Hepsinin hesabını yaptık. Sadece sağlık alanında üniversiteler kurmaya başladık. Tıp fakültelerine destek verdik, devletin şu andaki eğitim araştırma hastaneleri ile onları birlikte çalıştırıyoruz. Yeni adımla uzman doktorlarımızn kariyer yapma imkanları oluşacak.



Gençlere proje

Gençlik ajansı projesini hayata geçireceğiz. Barınma ve yurt sorunun çözümü için çalışmalar başlatıık. Öğrencilere ucuz barınma imkanı yaratacağ*ız. Çaresiz ve umutsuz bir ,ndan bile kalmamasına çalışacağız. Devlet öncelikli değil insan öncelikli yaklaşım. İnsanı yüzelt ki devlet yüceltsin. Bu kaygı ve samimetimizi göstererek tartışmaya yer bırakmadık.



Yoksulluk azalacak

Yoksulluk oranının yüzde 10’lara düşmesini hedefledik. Sosyal destek sistemi kuruyoruz. Aile Sosyal Destek Programı ile hane odaklı bir sisteme geçeceğiz. Böylece aile merkezi vatandaşlarını ihtiyaçlarını karşılayacak. Sosyal konut projesi sürüdürülerek toplam 100 bin konut yapılacak. ayda 100 lira taksitle verilevek. Peşinatsız.



Yaşanabilir çevre ve şihirler

Şehirlerimiz terk edilen değil, aranılan yerler olacak. Küçük yerleşim yerlerine finansman desteği sağlanacak. Atık suyu sorunu çözülecek. Bunun için yeni bir projemiz var.

Devlet bakanlıklarını kaldıracağız, icracı bakanlık kuruyoruz.

Yeni evli veya evlenecek yoksul çiftler için Yuva Teşvik Konut Programı olacak. Onları ucuz konut sahibi yapacağız.

Ustalık döneminin mesuliyeti fazla. Söylemek gerek.



'İstanbul'da iki yeni şehir'

Yerel yönetimler yeniden yapılandırılacak. 2023'te İstanbul'un nüfusu zaten aşmış halde de, şu anda İstanbuş'un nüfusu 15'in üstünde 17'ye yürüyecektir. Biz bunu düşünüp İstanbul'da iki yeni şehir kuracağız. Biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında. Ey muhalefet bunu kapmaya çalışmayan. Bunun patenti bize aittir.

15 gün sonraki konuşmalarımızda mimari projelerimizi de animasyonlarla yapacağız ve üçüncü havalimanını da o zaman takdim edeceğiz.

Üçüncü köprü yapılacak. Ayrıca suyun altından iki kıyatı birleştireceğiz. Biri raylı diğeri lastikli dediğimiz sistem olacak. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 2023'e kadar iki katına çıkacak.

Galataport ve Haydarpaşaport projelerinin önü kesildi ancak onları hayata geçireceğiz."





Ankara metro inşaatları bitecek

Ankara'da da 2 yıl içinde tüm metro çalışmaları bitecek. TOKİ ile Ankara Belediye'sinin yaptığı Kuzey Ankara evlerinin karşısına yeni evler de yapılacak. Selçuklu mimarisinde olacak o evler.

Savunma Sanayi üssü olmak üzere, Ankara'nın değeri arttırılacak. Dünya'nın ilk 100 savunma şirketi içine Ankara'dan şirketlerinin de girmesini istiyoruz.



İzmir'in yolları geliştirilecek

İzmir'in tüm bölgelerin karayollarının iyileştirme çalışmaları başladı. Deniz taşımacılığına hizmet verilecek. Kentsel dönüşüm projeleri ile kentsel planlamalar iyileştirilecek. Toplam 10.000 öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtları yapılacaktır.



Lider ülke Türkiye

Bazı Avrupa ülkelerinin haksız hamlelerine rağmen AK Parti AB'ye girmek için çalışmaya devam edecek.

Türkiye ile Orta Doğu insanları arasındaki sınırları çıkaracağız.

Balkanlar'da siyasi istikrarın devamı AK Parti'nin önceliği olmuştur. Buna da devam edeceğiz. Türk Cumhuriyetleri ile vizeleri kaldırmaya, sivil toplum örgütlerini geliştirmeye ve ekonomik bağları arttırmaya devam edecektir.

Hiçbir sorun alanını dışarda bırakmamaya çalıştık. Türkiye'nin her meselesini ele almaya çalıştık. Bu beyannamede yer almayan büyük projelerimizi önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşacağız.

12 Haziran'da ustalık dönemimizi başlatacağız."



