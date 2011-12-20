Hülya Karabağlı
T24/ANKARA
CHP Bolu Milletvekili, TBMM Katip Üyesi Tanju Özcan, inkar yasası çıkarmaya hazırlanan Fransa’ya eylem hazırlığında. Yasa çıktıktan ve yürürlüğe girdikten sonra Fransa’ya bir bilet alacağını söyleyen Özcan, “ Fransız Parlamentosu’nun önünde ‘soykırım yoktur” diyeceğim”.
‘1915 yılında soykırım yoktur’
“Fransız parlamentosu önünde bir suç işleyeceğim” diyen Tanju Özcan, eylemini iki dilde Türkçe ve İngilizce yapmayı planladı. “Parlamentonun önünde, ‘1915 yılında kesinlikle soykırım yoktur. Ermeni soykırım iddiası son yüzyılın en büyük yalanıdır’ diyeceğim. Bu sözleri Türkçe ve İngilizce söyleyeceğim. Böylelikle yasalarını ihlal edeceğim”.
Başbakan Şanzelize Meydanı’nda miting yapsın’
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dünya lideri iddiasına dikkat çeken Özcan, “ Madem dünya lideri olmak istiyorsunuz, o zaman bu yasa yürürlüğe girdiği zaman Şenzelize Meydanı’nda miting yaparsınız. Binlerce kişi de toplanır. Fransız devletinin saçma sapan yasasını cart diye yırtıp atsın”.