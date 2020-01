'Başbakan şahsıma sansür uygulamış, buna pes demek yetmez'

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül kendisine bir TV kanalında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sansür uygulandığı yönündeki iddialarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Sayın Başbakan şahsıma sansür uygulamıştır. Buna pes demek yetmez, yok artık demek yetmez. Başbakan’ın benim hakkımda gereğini yapın demesi sıradan bir olay değildir" dedi. 'Hüsamettin Özkan sponsorunuz mu?' sorusuna Sarıgül, "Benim 1974 yılından beri ağabeyimdir. Çok sıkı dostluğum vardır" cevabını verdi.

Sarıgül, internete sızan ve bir TV yöneticisi ile Başbakan Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili açıklamasında şunları söyledi.

İki gün önce Türkiye’mizde yeni bir Alo Fatih Saraç yaşanmıştır. Sayın Başbakan Alo Fatih Saraç hattını arayarak benimle ilgili haber yapılmasını maalesef yasaklamıştır. Buna sansür uygulaması denir. Sayın Başbakan şahsıma sansür uygulamıştır. Buna pes demek yetmez, yok artık demek yetmez. Başbakan’ın benim hakkımda gereğini yapın demesi sıradan bir olay değildir. Bu sansürcü anlayış demokrasilerde kabul edilemez. Bu olay gerçek demokrasilerde yaşansa, o ülkede yer yerinden oynar. Başbakan ve hükümet bu olay Almanya’da Fransa’da yaşasa, Başbakan’ın ve hükümetin derhal istifa etmesi lazım.

Türkiye’yi ileri demokrasiler arasına sokacağını söyleyen, sayın Başbakan’ın geldiği nokta ibret vericidir. Sayın Başbakan artık yasakçı ve sansürcü bir başbakandır. Seçme ve seçilme hakkının önüne engel koymaktır. Haber alma hakkını gasp etmektir. Sayın Başbakan kendisini dünya lideri ilan ederken Avrupa’ya ayar çektiğini sanan sayın Başbakan, meğer bir elinde kumanda diğer elinde telefonla medyaya ayar veriyormuş.

Alo Fatih Saraç hattında Sayın Başbakan’ın neler söylediğini bir kez daha dinleyelim.

Sarıgül burada internete sızan konuşmanın ses kayıtlarını dinletti.

Alo Fatih Saraç’tan 10 tane Dallas çıkar, Tayyip’ten de Sarıgül’e sansür çıkar. Tweetleri buradan görüyorsunuz. Bu korku CHP İstanbul’da kazanacak korkusudur. Sarıgül’den korkuyorlar, CHP’den korkuyorlar. Sarıgül kazanacak size İstanbul’da at oynatamayacak. Sayın Başbakan istiyor ki İstanbul’u kendisi yönetsin. Belediye başkanı acentelik yapsın. Sadece Başbakan’ın isteklerini yerine getirsin. Başbakan istiyor ki tokmak kendisinde, davul belediye başkanının elinde dursun. Bunlar CHP ile olmaz, Sarıgül ile olmaz. Onun için Alo Fatih Saraç hattını arıyorlar.

Sayın Başbakan bir süre önce şunları söylüyordu. “Manşetlerin dediği değil milletin dediği olur” öyleyse niye Alo Fatih Saraç hattını arıyorsunuz? Tarih bize göstermiştir ki iktidar hırsına yenik düşenler her zaman kaybetmeye mahkumdur. Akla vicdana adalete sığmayan işler yapan yönetimlerin ömrü hep kısa olmuştur. Ak Parti’de kaybedecektir. Bunların dümen suyuna giden medya da kaybedecektir. Bu toplantıyı zulme haksızlığa razı olmayacağımı göstermek için İstanbul İl Başkanım Oğuz Kaan Salıcı ile yapıyorum. Ben CHP’nin hakkını kimseye yedirtmem. Yandaş medya sizin olsun, duvarlar, sokaklar ve meydanlar da inşallah bizim olsun. Halkla beraber hak kazanacak İstanbul’da. İstanbul’da kin dönemini, nefret dönemini inşallah bitireceğiz. İstanbul’umuzda varlık içinde birlik içinde özgür bir şekilde yaşayacağız. İstanbul’umuzun yüzde 100’ünü kucaklayacağız.

Bize oy versin vermesin herkesin, ağacın, kuşun, taşın hakkını biz koruyacağız. İstanbul’u yurttaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Ateş üzerine çul örtmekle ateş söndürülemez. İstanbul’dan g eldiler ama İstanbul’dan gitmek istemiyorlar. Maç başladı hakem faulleri görmüyor ama yurttaşlarımız neyin doğru olup olmadığını görüyorlar. CHP’nin düşüncelerini İstanbullu yurttaşlarımla ev ev metro metro ev ev Alo Fatih Saraç, Alo Fatih Saraç, umarım ki bu yayını Alo Fatih Saraç. Alo Fatih Saraç Alo. Ulaşamıyorum kendisine. Umarım kendisi objektif bu çalışmaları yayınlar. Basın mensubu arkadaşlarımdan ricam güçlüden yana değil haklıdan yana olur. Hayatımın en üzüntülü en sıkıntılı basın toplantısını yaptığımı, ileri demokrasi diye gelenlerin koltuklarını korumak için yaptıklarını bir kez daha gördünüz.

Dün genel başkanımız Kılıçdaroğlu, bu kaseti yayınlarken, bir iki ekran dışında ekranlar karartıldı. Size ağır geleni lütfen başkasına yapmayınız. Koltuğunuzu korumak için toplumlara zulüm yapmayınız.

Mustafa Sarıgül, uzun yıllardan beridir Türk siyasetinin içerisinde görev yaptı. Aktif görev yapan siyasi kişilerle ilgili olarak da dünyanın her tarafında konuşmalar olabilir. Sarıgül de toplumun her kesiminde dil ırk mezhep farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımıza ulaşacak. Sarıgül’ün ötekisi yok. Mustafa Sarıgül’ün adaylığı iki yıldır her kesimde konuşuluyor, merak uyandırıyor. Aday güçlü olmasa, çok zayıf olsa kimse sormaz. Sarıgül dünyanın her noktasında konuşuluyor.

Ben milletvekili olduğum döneminde de, TBMM Başkanlık divanında olduğum dönemde, o günde çalışmalarımız hep oldu. benim görevim bana oy veren yurttaşlarımın sevgisini saygısını boşa çıkarmamak. Ama bana oy vermeyen özellikle AK Partiye oy eren yurttaşlarımın gönüllerini almak.

Haliç’te Sayın Başbakan sayesinde mi balık tuttunuz? Kendisi böyle bir imada bulundu.

Sayın Başbakan’ın döviz yükseldi İstanbul diyor, aday tanıtımı yapıyor İstanbul diyor. Sayın Başbakan’ın aklı İstanbul’da fikri Sarıgül’de. Kendisini anlıyorum.

Parti Meclisi’nde Aydın Ayaydın’ın Fethullah Gülen’i arayıp Sarıgül aday olacak diyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bilgi ne için verilmiştir? İstanbul’da cemaatle iş birliği yapacak mı?

Oğuz Kaan Salıcı: Sarıgül’ün adaylığı uzun süredir konuşuluyor. CHP adayı olacak mı olmayacak mı? Böyle bir konunun bizim bir milletvekilimiz tarafından konuşulması tarafından yanlışlık sıkıntı görmüyorum. Bunun arkasında komplo aramaya gerek yok. Eğer birileri kendilerini cemaatçi olarak görüyor ve Sarıgül’e oy vermekten gocunmuyorsa biz oy almaktan gocunmayız. Eğer birileri kendilerini sosyalist devrimci milliyetçi siyasetten gelerek Sarıgül’e oy vermekten gocunmuyorsa biz de oy almaktan gocunmayız.

Mustafa Sarıgül: Hiçbir muhtarıma direktif veremem. Çok doğrudur, CHP belediye başkanlarımız ilçelerini muhtarlarla beraber yönetecek. Bir mahallede ekonomisi bozuk bir vatandaşımız varsa muhtarlarımızla ulaşacağız. Muhtarlarım benim başımın tacı olacak. Muhtarlarım demokrasinin ilk basamağıdır. Benim şu anda hiçbir şekilde hakkımda açılmış şu an şu saat şu dakika itibariyle tek bir dava yok.

Hüsamettin Özkan sizin sponsorunuz mu?

Benim 1974 yılından beri ağabeyimdir. Çok sıkı dostluğum vardır. Kendisiyle birlikte olmaktan, sohbet etmekten dün onurların ve gururların en büyüğünü duydum. Bugün de duyuyorum. Ne zaman bir konuda bir sohbet etme imkanı bulsam, her zaman kendisinin bilge kişiliğinden

Benim sponsorlarım var, binlerce yurttaşımız. Sponsorla bu iş olursa biz sayın başbakanla yarış edemeyiz. Benim arkadaşlarım bana menfaatle değil, merhametle

Billboardlarda bizim burnumuzu bile göstermiyorlar. O gün beyoğluna yangına gidiyorum. Dört kanal beni görünce hemen kaçıyor. Yarın bizim iktidarımızda da hiçbir medya mensubu arkadaşımızın bizim lehimize haber yapmasını istemeyiz. Taraflı yayın yapan gazetelerin tirajları düşer.