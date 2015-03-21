Başbakan sahneye çıktı, 'Memleketim' şarkısını söyledi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da Newroz nedeniyle düzenlenen "Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni'ne katıldı. Şölenin sonunda sanatçılarla birlikte sahneye çıkan Davutoğlu, 'Memleketim' şarkısını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Newroz nedeniyle Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen"Biz Birlikte Türkiye 'yiz Bahar Şöleni'ne katıldı. Davutoğlu, şölende konser veren Erhan Güleryüz, Funda Arar, Kibariye , Yavuz Bingöl, Mustafa Ceceli, Rafet El Roman, Serkan Çağrı, Rojin ve 7 Cihan kadınları ile sahreye çıkıp 'Memleketim' şarkısını söyledi.