Davutoğlu: Hükümetimiz adına söylüyorum, çözüm süreci ne olursa olsun başarıya ulaşacaktır

İzleme Heyeti tartışması hükümet kanadıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşı karşıya getirirken, Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Hükümetimiz adına konuşuyorum, çözüm süreci ne olursa olsun başarıya ulaşacaktır" dedi. Davutoğlu, "Kimse taktik manevralarla çözüm sürecini siyasete alet etmesin" diye konuştu."

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki "Biz Birlikte Türkiye'yiz Bahar Şöleni" programında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Selam olsun Nevruz'a bahara yeniden yükseliş ve dirilişe. Olağan kongre ve kadın kolları kongresinden sonra yeniden İstanbul'dayız. Değerli kardeşlerim böyle güzel bir günde tekrar baharı karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Birlik, dirlik ve kardeşlik mesajı ile yeni baharı karşılama lütfunda bulunan rabbimize şükürler olsun.

Son 10 gün içinde birlik dirlik ve kardeşliği hatırlattı. Bizim siyasi görüşümüz öyle birleştirici bir güç ki bütün acıları birbirine irtibatlandırıyor.

Bizim daavmız 77 milyonu bir kılma davası. Birlik davasıdır bizim davamız. Suyun toprakla buluşmasını tahayyül edin. İşte bizim yolumuz dirlik yoludur. Çevremizdeki ülkelerde kargaşa varken bizde birlik ve dirlik varsa bunda en çok Türk, Kürt, Alevi, Sünni ile milletimizindir. Kardeşlik nevruz ile birlikte işte biz bütün bir ülke bu kardeşlik mesajını veriyoruz. Biz kardeşlik derken Irak'ta Saddam'ın zulmünden kaçan Halapçeli yetimler için, Boşnak Arnavut kardeşlerimiz için söylüyoruz. Öyle bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz ki bütün vatandaşlarımız omuz omuza olsun. Bu birliği ebediyete kadar koruyacak mıyız? Fedakarlık yapmak gerektiğinde canımızı da ortaya koymaya hazır mıyız? Bu nevruz gününde Fırat kenarında açan çiçeklerle Nil, Tuna kenarında açan çiçeklerle buluşturmaya hazır mıyız? Her yerde birlik türküleri dirlik duaları etmeye hazır mısınız?

Silahları toprağa gömelim

Herkese çağrıda bulunuyorum. Artık kardeşlik türküleri söyleyelim sadece muhabbet diliyle şiddet ve silahı ebediyen toprağa gömelim gençlerimizi toprağa gömmektense silahları toprağa gömelim. Şehit annelerinin acısını cumartesi annelerinin acısını toprağa gömelim. Son 12 yılda her ramazan, her nevruzda aynı duayı ettik rabbim bu millet ve devlete zeval verme kardeşliğimize ket vurmak isteyenlere fırsat verme dedik. Şimdi de aynı duayı ediyoruz. Hükümetimiz adına konuşuyorum, çözüm süreci ne olursa olsun başarıya ulaşacaktır. Bir partinin Ankara'da diğer partinin Diyarbakır'da yaptığı gibi söylemiyoruz nevruz bütün milletlerin bayramıdır. Benlik davasını bırakalım düşmanlıklara son verelim.

Düşmanlıklar körüklenmesin

Çözüm sürecine iki yaklaşım var birincisi büyük resmi gören yaklaşım bu diyor ki bütün halklar kardeşti gelecekte de kardeş olacak. İşte nasıl nevruz ile birlikte kainat yeniden canlanıyorsa son 12 yılda Türkiye yeniden canlanıyor ve yeni bir geleceğe hazırlanıyor. Diğer yaklaşım ise günlük taktiksel yaklaşımlarla hareket etmektedir. Kimse taktik manevralarla çözüm sürecini siyasete alet etmesin. Büyük resme kilitlensin bir takım düşmanlıklar körüklenmesin bu bahar bayramında tekrar diyoruz yeni şeyler söylemek lazım.