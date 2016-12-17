Başbakan: Sağ olsun Bahçeli benim yerime Kılıçdaroğlu'na her şeyi söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık yaptığı son MYK toplantısında, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen üçlü liderler zirvesiyle ilgili bir ayrıntı paylaştı. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu birçok konuda eleştirdiğini anlatarak, "Sağ olsun Bahçeli benim yerime her şeyi söyledi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) partililerle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırı sonrası muhalefet liderleriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya geldiği üçlü zirveye ilişkin bilgi verdi. Başbakan Yıldırım MYK toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’nin Adana mitingini hatırlatarak, “CHP olarak, HDP’den bir farkınız kalmadı. Neden mitingde böyle bir konuşmaya yer verdiniz” diye eleştirdiğini aktardı. Başbakan Yıldırım, “Sağolsun Bahçeli benim yerime her şeyi söyledi” dedi.

Okul arkadaşı olduklarını söyledi

Bahçeli’nin eleştirileri karşısında şaşırdığını da ifade eden Yıldırım, "Bahçeli bana okul arkadaşı olduklarını söyledi ve ‘Ben eleştiririm’ dedi" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, Bahçeli’nin CHP’nin anayasa değişikliğinde yer almamasını da eleştirdiğini söyledi.

"Teröre karşı yurt dışında birlik sözü"

Yıldırım zirvede, terörle mücadele konusunda ortak bir dil belirlendiğini anlattı. Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye belirlenen ortak dil ile "Yurt dışında terörle mücadeleyi anlatalım" önerisini getirdiğini, her iki liderin de bu öneriyi kabul ettiğini belirtti. Başbakan Yıldırım, AKP, CHP ve MHP’nin ortak heyet oluşturarak, hem yurt dışı temsilcilikleri hem de yakın oldukları STK’lar aracılığıyla başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede Türkiye’nin aleyhine devam eden propagandanın önüne geçilmeye çalışılacağını anlattı.

Başkanlık için yol haritası

Başbakan Binali Yıldırım’ın 14 Aralık günü başkanlık yaptığı MYK toplantısında başkanlık sistemi de ele alındı. Parti kurmayları, başkanlık sisteminin Meclis’ten hiçbir sorun çıkmadan geçeceğini belirttiler. MYK’da, başkanlık sisteminin halka nasıl anlatılacağı konusunda da bir yol haritası belirlendi. Buna göre AKP, başkanlık propagandasını iki temele oturtacak; ‘istikrar’ ve ‘Meclis’in güçleneceği’ne vurgu yapılacak. AK Parti’nin gençlik ve kadın kollarında da seferberlik ilan edilecek. Gençlik ve kadın kolları, başkanlık sistemini üniversitelilere ayrı, ev kadınlarına ayrı, çalışan kadınlara ayrı anlatacak. Yıldırım’ın, MYK toplantısında İstanbul’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili medyanın çok duyarlı olduğunu belirterek, “Şu an medya bizden ilerde” dediği de öğrenildi.