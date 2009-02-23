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Yaşam

Başbakan prezervatif dağıttı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, AIDS ile mücadale kampanyası için Rio karnavalında prezervatif dağıttı

23 Şubat 2009 02:00

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, AIDS ile mücadale kampanyası için Rio karnavalında prezervatif dağıttı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, AIDS ile mücadale kampanyası çerçevesinde Rio karnavalına katılanlara bizzat kendisi prezervatif dağıttı.

Silva, bu sabah Rio'da sambacıların dans gösterileri sırasında karnavalı izleyenlere prevervatif dağıtırken, adının açıklanmasını istemeyen bir devlet başkanlığı sözcüsü, Silva'nın, bu hareketiyle, AIDS yayılmasını önlemek için yapılan kampanyanın önemini göstermek istediğini söyledi.

Brezilya'da bu ay kampanya çerçevesinde 65 milyon bedava prezervatif dağıtılacağı, hükümetin bu yıl kampanya için satın aldığı prezervatif sayısının 1.2 milyar olduğu kaydedildi.

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